荃威花園2房獲新婚上車客承接 追價至365萬成交 呎價約6848元

樓市氣氛好轉，買家信心逐步回升，屋苑連錄追價成交個案。中原高級區域營業經理陳文杰表示，荃灣荃威花園H座低層4室，面積533方呎，2房間隔，原開價363萬放售，放盤3日已經吸引兩組客爭購，業主決定反價，最終由新婚上車客追價2萬至365萬承接，呎價約6848元。

荃威花園365萬沽

利嘉閣分行聯席董事梁均耀表示，青衣灝景灣1期2座高層B室，面積約519方呎，屬2房間隔，單位原以710萬放售，吸引多組客洽購，業主決定反價至712萬，最終由外區用家追價購入，呎價約13719元。

除追價成交之外，部分屋苑錄高價成交。中原區域營業經理王勤學表示，元朗朗庭園3座高層F室，面積446方呎，2房間隔，原開價515萬放售，最新獲上車客議價至512.8萬承接，呎價11498元，成交價創屋苑2房單位2024年至今逾兩年新高。

此外，屋苑特色戶持續獲承接。美聯分行聯席區域經理葉容生表示，粉嶺綠悠軒一個頂層單位，面積約452方呎，2房間隔。據悉單位早前以460萬放售，議價後獲同區首置客以445萬承接，呎價約9845元，屬於市價成交。

中原分行高級區域經理許永生表示，長沙灣宇晴軒7座高層C及D室，面積948方呎，3房套間隔，單位最初以1550萬放售，最新以1540萬易手，呎價16245元，屬市價水平。

美聯分行營業經理陳偉健表示，葵涌廣場1座中層G室，面積約536方呎，屬3房間隔。據悉單位早前以758萬放售，議價後獲同區換樓客以715萬承接，呎價約13340元，屬市價水平，並為屋苑本月首宗成交。