新地成北都發展最多土地發展商 已有8個住宅項目 涉約1萬伙

樓市動向
更新時間：10:25 2026-01-13 HKT
發佈時間：10:25 2026-01-13 HKT

政府全速發展北都，部分財團更率先「插旗」發展；其中，新地近年密密在增加土地儲備，單計在北都已有8個發展項目，涉及約1萬伙住宅單位，可建樓面約474萬方呎，是北都發展規劃公布以來，在區內發展最多土地發展商。

可建樓面約474萬方呎

新地指，集團積極投資和開發北都，是北都發展規劃公布以來在區內發展最多土地的發展商。計及今次古洞南項目，新地在北都已經有8個發展項目，涉及約1萬伙住宅單位，可建樓面面積約474萬方呎。

包括去年初更達成洪水橋/厦村新發展區的首宗原址換地補地價協議，該項目經扣除2.86億工程費用後，補地價金額為16.6807億，每方呎樓面補地價約1435元，日後將會提供約2300伙，可建總樓面面積約116.25萬方呎。

新地在北都已有8個發展項目，涉及約1萬伙住宅單位。
新地在北都已有8個發展項目，涉及約1萬伙住宅單位。

新地亦正在北都發展多個大型項目，包括毗鄰港鐵古洞站大型項目、粉嶺北第10區的項目，地盤面積98898方呎，可建商住樓面面積30.81萬方呎，補地價成本包括金額5.1668億，及興建公共設施（公共運輸交匯處和公眾休憩空間）2.678億的建築費用，即每平方呎約2500元。該項目擬建600伙，預計2030年起逐步落成。

而元朗東成里項目等，該項目在2023年中以23億完成補地價，以可建樓面約80萬方呎計，每方呎樓面補價約2865元；該項目在2021年初獲城規會有附帶條件下批出，預計興建8幢8至21層高住宅大樓，住宅總樓面75.7萬方呎，可提供1518伙；當中項目1A期在上月已申請預售樓花同意書，涉及665伙，預計關鍵日期為2028年3月31日。

古洞南補地價14億

另外，該公司最近與政府就上水古洞南一幅土地達成補地價協議，完成補地價後，該土地可建樓面面積超過120萬方呎，可建住宅單位逾2700伙，將成為該區近年最大型住宅發展項目，亦令該幅位於北都的土地更能「地盡其用」，以優質住宅配合北都全面發展的龐大住屋需求。

據了解，上述古洞南項目早前跟政府達成改契補地價協議，補價金額約13.96億，以新增樓面約107萬方呎計，每呎樓面補價約1129元。若連同項目於2018年時首次約5.35億補地價金額，該項見總補價約19.31億。

