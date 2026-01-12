鴨脷洲南灣3房3.9萬租出 呎租逾51元 高市價8%

住宅租務市場保持活躍，並且連錄高市價租賃個案。港置高級聯席董事譚浩智表示，鴨脷洲南灣極高層C室，面積約763方呎，屬3房間隔，單位以每月4萬放租約兩星期，最新以每月3.9萬租出，呎租約51.1元，較市價高約8%。

他又說，新租客為家庭客，本身居於相同屋苑，因為家庭成員增加，需要更換面積較大單位，而業主於2010年斥資1244.5萬購入上述單位，以最新租金計算，租金回報率約3.8厘。

匯璽月租2.5萬

港置首席區域董事馬漢偉表示，南昌站匯璽7座中層C室，面積約352方呎，屬1房間隔，單位以每月約2.75萬放租後約1個月之後，獲外區客洽租，經議價後以每月2.5萬租出，呎租約71元，較市價高約8%。

資料顯示，業主於2021年以約1052.1萬購入上述單位，按最新租金計算，租金回報率約2.85厘。

Belgravia Place呎租59元

除高市價之外，部分屋苑錄高回報租務個案。中原分行高級區域經理許永生表示，長沙灣Belgravia Place 1B座高層1室，面積341方呎，採2房間隔，最新以每月2萬租出，呎租約59元。業主於2024年3月以553.68萬一手購入單位，按最新租金計算，租金回報率達4.3厘。

至於其他租賃個案，港置分行首席聯席董事曾家輝表示，大角咀奧栢．御峯1座一個極高層單位，面積約334方呎，屬1房間隔，單位以每月1.8萬放租，議價後以每月1.7萬租出，呎租約50.9元，屬市價水平。

資料顯示，業主於2015年以約546萬購入上述單位，以最新租金計算，租金回報率約3.7厘。

祥益區域董事黃慶德表示，屯門豐景園2座中層2室，面積339方呎，2房間隔，最新獲區內客以每月1.2萬短租3個月，並一次過繳付租金，平均呎租約35.4元。