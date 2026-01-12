Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

10大屋苑交投保持平穩 合共錄約10宗成交

樓市動向
更新時間：11:04 2026-01-12 HKT
發佈時間：11:04 2026-01-12 HKT

新盤銷情理想帶動整體樓市氣氛，10大屋苑於剛過去的周末交投保持平穩，合共錄約10宗成交，當中以荔枝角美孚新邨及沙田第一城表現較為突出。

美孚新邨錄3宗成交

綜合各大物業代理統計顯示，過去兩日美孚新邨合共錄約3宗成交。中原分行區域營業經理林家傑表示，最新包括二期吉利徑2號中層A室，面積475方呎，1房間隔，以499萬易手，呎價約10505元。據了解，原業主於2010年以275萬購入單位，持貨16年轉售，帳面獲利224萬，期內單位升值81%。

第一城連環售4伙

沙田第一城於剛過去的周末錄約4宗成交，利嘉閣高級區域董事黃萬盛表示，最新包括24座高層D室，面積約326方呎，以457萬易手，呎價約14018元。

中原分行副區域營業董事吳焯誠表示，該屋苑52座中層C室，面積304方呎，2房間隔，以443萬成交，呎價約14572元。據悉，原業主於2019年以500萬購入上述單位，持貨7年轉售，帳面蝕讓57萬，期內單位跌價約11.4%。

紅磡黃埔花園過去兩日錄約2宗成交，利嘉閣分行高級聯席董事余美寶表示，最新錄得的成交包括9期9座高層A室，面積約771方呎，成交價約980萬，呎價約12711元。

至於其他二手成交個案，利嘉閣分行聯席董事盧振群表示，大角咀帝栢海灣5座高層F室，面積約475方呎，採2房間隔，單位原開價1000萬放售，議價後獲區內用家以995萬合理價承接，呎價約20947元。據悉，原業主於2009年以約467萬買入上述單位，現轉售帳面獲利約528萬，期內單位升值約1倍。

美聯高級區域經理佘錦驊表示，西灣河鯉景灣逸華閣高層A室，面積約801方呎，3房套間隔，議價後獲外區換樓客以以1180萬承接，呎價約14731元。原業主於2009年以約650萬購入上述單位，是次轉售帳面獲利約530萬，期內單位升值約81.5%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

