工商舖錄3721宗買賣 中原：按年升25%

樓市動向
更新時間：10:34 2026-01-12 HKT
發佈時間：10:34 2026-01-12 HKT

2025年工商舖市況波瀾起伏，下半年利好消息眾多，成交量顯著上升。根據中原（工商舖）數據顯示，2025年全年工商舖錄3721宗成交，按年增長約25%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，12月份工商舖錄約295宗買賣，按月回落約9.79%，對比去年同期則增加約13.03%。

受中國建設銀行大廈成交帶動，12月金額按月及按年分別升約74.02%及58.23%，錄約104.31億，全年錄總額約680.08億，按年微升約6.2%。

寫字樓市場方面，12月份錄約45宗成交，按月大幅回落約43.75%，按年升約15.38%；總金額錄約83.99億，按月及按年分別升約1.08倍及3.13倍。

料今年首季「量升價穩」

12月份的寫字樓矚目成交，推高金額走勢，中環中國建設銀行大廈共11層全層辦公樓面，總面積約111622方呎，由京東以34.98億承接，榮登全年大宗買賣第三位。

新一份財政預算案下月公布，市場憧憬政府再出招振經濟，潘氏認為，買家焦點回歸工商舖，現階段仍屬買方主導，成交價較受壓，預期2026年首季維持「量升價穩」態勢。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

