鐵路盤去年二手交投逼6800宗 東鐵線升幅最大 上月邊個屋苑最旺？

樓市動向
更新時間：06:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-12 HKT

去年樓市受多項利好因素帶動，市場氣氛明顯轉旺，其中二手住宅交投創4年新高，一向備受關注的鐵路沿線物業亦表現理想。美聯物業分析師岑頌謙指出，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料統計75大鐵路沿線屋苑顯示，2025年共錄6,783宗二手註冊，較2024年按年增約9.5%。

去年8條鐵路線註冊量全線升

若將75大鐵路沿線屋苑按鐵路路線劃分，2025年8條鐵路路線註冊量全線按年上升，當中東鐵線宗數按年增約14.6%，升幅為8線之中最大；東涌線升約13.9%緊隨；屯馬線及將軍澳線亦分別升約11.5%及約10.6%，當中屯馬線更以2,654宗排眾線之首，將軍澳線則以1,186宗排第二位；至於南港島線、觀塘線、港島線按年分別升約9.7%、約9.2%及約6.6%，而宗數升幅最少的荃灣線，按年則升約3.8%。

2025年75大鐵路沿線屋苑按鐵路路線劃分二手註冊量按年比較。
每月75大鐵路沿線屋苑二手註冊量。
單計去年12月註冊量增7%

若單以去年12月註冊量計算，75大鐵路沿線屋苑月內共錄678宗二手註冊，按月增加約6.9%，連升3個月，並創自2024年4月後的20個月新高。

即睇註冊量首十位屋苑及呎價：

上月4個鐵路盤「零成交」

75大鐵路沿線屋苑之中，12月共有38個屋苑二手註冊量按月上升，當中包括上水中心成交增300%、筲箕灣峻峰花園增300%，以及車公廟溱岸8號增500%等；28個屋苑宗數按月下跌，包括太和太湖花園跌67%、海怡半島跌52%，以及沙田圍跌83%；其餘9個屋苑宗數維持不變；而「零成交」的屋苑則連續2個月維持4個，分別為大窩口縉庭山、旺角Skypark、何文田天鑄及銅鑼灣伊利莎伯大廈。

2025年12月港鐵沿線主要項目平均實用呎價
康城上月錄72宗成交居首

以註冊量排名的話，日出康城上月錄得72宗二手註冊居首，按月增加約5.9%；黃埔花園以38宗二手註冊緊隨其後，宗數按月大增加約31%；美孚新邨按月更大升約42.3%至37宗，以1宗之差排第三位；至於天水圍嘉湖山莊以35宗排第四。此外，上月最活躍的屋苑之中，將軍澳天晉錄23宗，按月大升約156%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

