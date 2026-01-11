Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

租賃市場續旺 北角瓊峰園3房6.3萬租出 Park YOHO月租2.3萬

樓市動向
更新時間：09:58 2026-01-11 HKT
發佈時間：09:58 2026-01-11 HKT

租賃市場持續暢旺，利嘉閣高級分區董事梁啟豪稱，北角瓊峰園A座高層2室，面積約1,313方呎，採3房套間隔，獲區內租客以6.3萬連車位承租，呎租約48元。

中原區域營業經理王勤學表示，元朗Park YOHO新近錄得1A期11B座高層B室，面積714方呎，月租叫價2.35萬，獲北環綫工程人員以2.3萬承租，呎租32元。

豫豐花園獲外區租客承租

利嘉閣分行高級經理陳志偉說，屯門豫豐花園9座低層F室，面積約584方呎，獲外區租客以1.32萬承租，呎租約23元。

祥益高級分行經理古文彬表示，屯門澤豐花園4座高層G室，面積593方呎，租客為區內客，議價後以1.35萬承租，呎租23元。

祥益區域董事袁思賢稱，屯門時代廣場A座低層6室，面積314方呎，獲區外客承租，月租1.15萬。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

