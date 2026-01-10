筲箕灣住宅地突推招標 市場估值最高11億元

地政總署昨日公布，下周五（16日）推出筲箕灣東大街住宅地招標，截標日期為下月13日。綜合市場估值約8.49億至11.11億，每方呎樓面估值約6500至8500元。

上述筲箕灣東大街（筲箕灣內地段第860號）住宅用地，現址為丟空約8年的前筲箕灣街市大廈等用地，鄰近港鐵筲箕灣站。地盤面積約1.45萬方呎，涉及可建總樓面約14.53萬方呎，預期提供約200伙。

預期提供約200伙

該地皮原為「政府、機構或社區」用地，現已完成城規改劃程序，改劃作「住宅（甲類）7」地帶，作高密度住宅發展，興建不高於110米的私人住宅。建築物最低3層，商業用途（例如商店及服務行業和食肆）屬經常准許用途。

綜合業界分析指出，樓市氣氛持續向好，新盤銷情保持理想，刺激近期發展商積極增加土地儲備，而上址發展規模較細，入場門檻較低，加上港島區住宅用地供應十分有限，地皮位處市區地段，料可吸引中小型甚至大型發展商入標競投。



