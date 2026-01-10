筲箕灣住宅地突推招標 市場估值最高11億元
更新時間：15:17 2026-01-10 HKT
發佈時間：15:17 2026-01-10 HKT
發佈時間：15:17 2026-01-10 HKT
地政總署昨日公布，下周五（16日）推出筲箕灣東大街住宅地招標，截標日期為下月13日。綜合市場估值約8.49億至11.11億，每方呎樓面估值約6500至8500元。
上述筲箕灣東大街（筲箕灣內地段第860號）住宅用地，現址為丟空約8年的前筲箕灣街市大廈等用地，鄰近港鐵筲箕灣站。地盤面積約1.45萬方呎，涉及可建總樓面約14.53萬方呎，預期提供約200伙。
預期提供約200伙
該地皮原為「政府、機構或社區」用地，現已完成城規改劃程序，改劃作「住宅（甲類）7」地帶，作高密度住宅發展，興建不高於110米的私人住宅。建築物最低3層，商業用途（例如商店及服務行業和食肆）屬經常准許用途。
綜合業界分析指出，樓市氣氛持續向好，新盤銷情保持理想，刺激近期發展商積極增加土地儲備，而上址發展規模較細，入場門檻較低，加上港島區住宅用地供應十分有限，地皮位處市區地段，料可吸引中小型甚至大型發展商入標競投。
最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
2026-01-09 13:18 HKT
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
2026-01-09 13:08 HKT
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
2026-01-09 13:18 HKT