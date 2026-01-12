九龍塘畢架山峰 寬敞長廳時尚氣派 坐享開揚市景 月租43800元
九龍塘歌和老街豪盤畢架山峰，位置自成一隅，環境恬靜，私隱度高。是日為大家精選屋苑2座中層C室，實用面積839方呎，3房1套連工人房間隔，廳房實用。
甫入單位，即見寬敞長廳，屋主以不同家具區分兩廳，飯廳天花掛有水晶吊燈，凸顯氣派，其中一面牆設計為鏡子，令此廳視覺上增加空間感，現放置了圓形飯桌，由4張餐椅圍繞着。客廳靠牆放了三人沙發，對面放有電視櫃，另連有落地玻璃趟門，可享區內開揚市景。
839方呎3房1套
單位間隔為3房1套連工人房，主人房有玻璃闊窗，並靠窗放置雙人牀，另有組合到頂衣櫃，可輕鬆存放衣物。另外2房開則方正，當中有一房放置了兒童牀，亦有組合儲物櫃。浴室保養得宜，備有浴缸。
畢架山峰共219個單位，會所提供泳池、健身室、多用途運動場等。屋苑鄰近港鐵九龍塘站及商場又一城。
必睇靚位
- 自成一隅，私隱度高
- 內附靚裝，即租即住
- 3房1套，家庭之選
- 徒步到又一城商場
放租單位資料
物業名稱：畢架山峰
地址：歌和老街20號
樓齡：19年
單位：2座中層C室
實用面積：839方呎
間隔：3房1套連工人房
叫租：43800元
呎租：52元
代理行：中原地產
電話：6285 7098（蘇先生）
*相片由代理行提供
