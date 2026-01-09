紀惠赤柱灘道豪宅買家身份曝光 港區人大陳振彬擲3.1億接貨 近年頻入市購酒店商廈

紀惠集團上月初以約3.1億售出赤柱灘道8號物業，最新買家身份終於曝光，新買家以Harry Corporation Limited名義登記，董事為陳振彬（CHAN CHUNG BUN BUNNY），與港區全國人大代表陳振彬名字相同。

陳振彬現為港區全國人大代表、團結香港基金顧問、九龍社團聯會永遠會長，及港鐵獨立非執行董事，並曾任觀塘區議會主席。

紀惠集團上月初以約3.1億售出赤柱灘道8號物業。

放盤7個月累減四成

紀惠集團去年初放售南區赤柱灘道8號物業，叫價5.2億元，惟一直乏人承接。直至2025年8月大幅劈價至4億元放盤，最終在12月初減至3.1億元易手，累減約40%。該集團2019年以5.5億元購入物業，持貨6年間貶值約44%。

相關文章：紀惠31億沽赤柱灘道豪宅

項目具重建價值

資料顯示，赤柱灘道8號醇廬由3幢3層高的低密度住宅組成，共提供9個單位，每伙面積約2095方呎，另有10個車位。項目亦具重建價值，佔地面積約26600方呎，現址面積約18852方呎，涉及可建總樓面約19950方呎。

項目亦具重建價值，樓齡約51年，佔地面積約26,600方呎，現址面積約18.852方呎，呎價約16,444元。以項目最高重建樓面面積19,950方呎計算，樓面呎價約15,539元。

陳振彬現為港區全國人大代表、團結香港基金顧問、九龍社團聯會永遠會長，及港鐵獨立非執行董事，並曾任觀塘區議會主席。

事實上，陳振彬及有關人士近年亦頻頻購入不同物業，包括2024年11月斥資約2.68億購入天后威非路道21號Twenty One Whitfield酒店，地盤面積約1984方呎，現為一幢32層高酒店，提供54間客房，總樓面約34803方呎。以成交價約2.68億計算，平均每間客房價值約496萬元。另外，亦在2021年3月，透過公司名義以6500萬買入觀塘商廈源成中心9樓全層。