杏花邨3房銀主盤670萬拍出 5組客搶高132萬 較銀行估值低3%

樓市氣氛向好，業主收窄議價空間，用家及投資客轉投拍賣場「尋寶」。忠誠拍賣行昨日舉行拍賣會，吸引約80人出席，並且即場拍出5項物業，包括3個銀主盤及2個法院令物業，其中柴灣杏花邨一個銀主盤，獲5組客搶高25%至670萬拍出，較銀行估值僅低約3%。

忠誠拍賣行發言人表示，昨日推出約10項物業拍賣，並且拍出5項物業，其中成交金額最高為柴灣杏花邨35座中層5室，面積561方呎，3房間隔，屬銀主盤，開拍價538萬，最終獲5組客搶高132萬或約25%，以670萬拍出，較銀行估價690萬低約3%，呎價約11943元。

據悉，單位原本由一名內地客持有，其於2013年8月，以618萬元買入單位，惟之後因斷供被銀主收回單位。若與2013年8月的成交價618萬比較，是次造價較買入價高約8%，惟較銀行估價690萬元，低出20萬元或約3%。

嘉湖山莊488萬沽

此外，天水圍嘉湖山莊麗湖居10座中層A室，面積635方呎，3房間隔，屬銀主盤，開拍價390萬，獲3組客搶高98萬或25%，以488萬拍出，較銀行估價547萬，低59萬或約11%，呎價7685元，若與2004年5月的成交價142.8萬比較，單位22年內升值345.2萬或約2.42倍。

大埔廣場宜德閣高層G室，面積422方呎，2房間隔，銀主開價320萬拍賣，獲5組客搶高42萬或13%，以362萬拍出，較銀行估價458萬。低96萬或約21%，呎價8578元。

天水圍天頌苑P座中層6室，面積429方呎，屬法院令物業，以自由巿場價276萬推拍，最終獲2組客搶高3萬或1%，以自由巿場價279萬拍出，呎價6503元。