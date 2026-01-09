豪宅特色戶不乏捧場客 大坑名門複式戶逾1.1億成交

豪宅特色戶向來有價有市，並不乏捧場客；市場消息指，大坑豪宅屋苑名門2座一個頂層複式戶，面積達2985方呎，最新以1.118億連2個車位登記成交，呎價約37454元。據了解，新買家以公司名義購入。

名門2座一個頂層複式戶，最新以1.118億連2個車位登記成交。

跑馬地禮頓山呎價3萬

跑馬地比華利山H座高層一個單位，面積1334方呎，近日以3180萬連1個車位易手，呎價約23838元。

跑馬地禮頓山9座一個高層戶，面積924方呎，原則為2房套間隔，以2950萬易手，呎價約31926元；據了解，原業主早於2003年以868萬購入，持貨23年轉手，帳面勁賺2082萬，期內單位升值約2.4倍。

跑馬地禮頓山9座一個高層戶，面積924方呎，原則為2房套間隔，以2950萬易手，呎價約31926元。

世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角摩天大廈低層D室，面積1806方呎，屬3房主人套房連工人房設計，可享維港全海景，單位叫價2780萬放售，新近減價100萬至2680萬成交，呎價約14839元。

蔡氏補充，原業主於2010年以1930萬購入，持貨至今沽貨，帳面大幅獲利750萬或39%。

港置研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，去年逾千萬二手住宅錄5444宗註冊，較2024年的4656宗增加約16.9%，創3年新高。相較2025年二手住宅（包括二手私人住宅及二手公營房屋）錄46239宗註冊，較2024年的40734宗增加約13.5%，逾1000萬二手住宅註冊量按年增幅勝大市，其佔整體二手住宅註冊量比率由2024年低位約11.4%，回升至2025年約11.8%。預期今年樓市持續向好，逾1000萬二手住宅註冊量勢將進一步向上。

若以三區劃分2025年逾1000萬二手住宅註冊量按年表現，當中港島區錄2006宗逾1000萬二手住宅註冊，宗數三區中最多，較2024年的1720宗增加約16.6%；九龍區錄1752宗註冊，較2024年的1436宗增加約22%，升幅三區中最顯著；新界區錄1686宗註冊，較2024年的1500宗增加約12.4%。