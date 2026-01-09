Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

豪宅特色戶不乏捧場客 大坑名門複式戶逾1.1億成交

樓市動向
更新時間：10:48 2026-01-09 HKT
發佈時間：10:48 2026-01-09 HKT

豪宅特色戶向來有價有市，並不乏捧場客；市場消息指，大坑豪宅屋苑名門2座一個頂層複式戶，面積達2985方呎，最新以1.118億連2個車位登記成交，呎價約37454元。據了解，新買家以公司名義購入。

名門2座一個頂層複式戶，最新以1.118億連2個車位登記成交。
名門2座一個頂層複式戶，最新以1.118億連2個車位登記成交。

跑馬地禮頓山呎價3萬

跑馬地比華利山H座高層一個單位，面積1334方呎，近日以3180萬連1個車位易手，呎價約23838元。

跑馬地禮頓山9座一個高層戶，面積924方呎，原則為2房套間隔，以2950萬易手，呎價約31926元；據了解，原業主早於2003年以868萬購入，持貨23年轉手，帳面勁賺2082萬，期內單位升值約2.4倍。

跑馬地禮頓山9座一個高層戶，面積924方呎，原則為2房套間隔，以2950萬易手，呎價約31926元。
跑馬地禮頓山9座一個高層戶，面積924方呎，原則為2房套間隔，以2950萬易手，呎價約31926元。

世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角摩天大廈低層D室，面積1806方呎，屬3房主人套房連工人房設計，可享維港全海景，單位叫價2780萬放售，新近減價100萬至2680萬成交，呎價約14839元。

蔡氏補充，原業主於2010年以1930萬購入，持貨至今沽貨，帳面大幅獲利750萬或39%。

港置研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，去年逾千萬二手住宅錄5444宗註冊，較2024年的4656宗增加約16.9%，創3年新高。相較2025年二手住宅（包括二手私人住宅及二手公營房屋）錄46239宗註冊，較2024年的40734宗增加約13.5%，逾1000萬二手住宅註冊量按年增幅勝大市，其佔整體二手住宅註冊量比率由2024年低位約11.4%，回升至2025年約11.8%。預期今年樓市持續向好，逾1000萬二手住宅註冊量勢將進一步向上。

若以三區劃分2025年逾1000萬二手住宅註冊量按年表現，當中港島區錄2006宗逾1000萬二手住宅註冊，宗數三區中最多，較2024年的1720宗增加約16.6%；九龍區錄1752宗註冊，較2024年的1436宗增加約22%，升幅三區中最顯著；新界區錄1686宗註冊，較2024年的1500宗增加約12.4%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
13小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
16小時前
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
影視圈
3小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
21小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
19小時前
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
即時國際
1小時前
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
3小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
17小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
1小時前