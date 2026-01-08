麥當勞賣舖｜麥當勞近半年賣出第6舖 1.19億沽銅鑼灣怡和街巨舖 新買家料回報6厘

連鎖快餐店美國麥當勞再沽售舖位，最新沽出銅鑼灣怡和街46至54號麥當勞大廈1樓全層連地下入口，2樓全層及5樓A、B、C平台，建築面積約10,270方呎，作價約1.19億元，呎價約11,558元。

該巨舖由麥當勞現時以每月約59.7萬元承租，新買家料回報6厘。麥當勞於去年7月底推出8項舖位招標，包括上述銅鑼灣舖，至今暫售6個舖，是次為成交價最高的商舖，而早前沽出的舖位，包括元朗、西環、旺角、慈雲山及大角咀，合共套現約4.9億元。

麥當勞首階段招標推8舖位：

美國麥當勞總公司於今年中部署悉數出售香港的23個舖位，市值約30億，首階段連租約出售8個由麥當勞承租舖位，市值約12億，包括尖沙咀星光行等黃金地段舖位，市值約4億。

麥當勞總公司回應：位於芝加哥的麥當勞總公司定時審視其持有的物業，並不斷優化其房地產組合。總公司將會出售數個位於香港的物業，而相關物業的餐廳營運將不會受到影響。



麥當勞總公司將繼續致力發展香港市場。適逢香港麥當勞今年成立50周年，麥當勞總公司將攜手與香港麥當勞透過一系列的活動共同慶祝，並期待香港這個重要的市場繼續成長、保持創新和領導地位。

