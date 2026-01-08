長實元朗項目批預售 共提供112伙洋房

地政總署公布上月預售樓花同意書，文件顯示，長實旗下位於元朗流業街洋房項目獲批售樓紙，共涉及112伙，發展商早前已透露，項目將會以現樓形式發售。

豐資源等旗下土瓜灣美善同道55號項目，上月則撤回申請，共涉及102伙。另外，由信和、招商局置地、鷹君及市建局合作發展的土瓜灣榮光街88號項目，文件顯示項目單位總數由原來的458伙減少7伙至451伙。

據美聯研究中心綜合地政總署資料顯示，去年新申請預售樓花私人住宅共錄7233伙，較2024年錄得的7059伙的11年低位輕微回升約2.5%，仍創自2013年後近12年次低，並連續3年不足萬伙。該行分析師岑頌謙指出，近年發展商明顯放緩申請預售樓花步伐，主因是早前庫存高企，預期多項利好因素支持下，料2026年一手成交量有望進一步攀升至2.1萬宗，在此走勢下，存庫壓力將進一步紓緩。