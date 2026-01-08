彌敦道地庫巨舖2928萬售 投資者周南家族沽貨 29年升值77%

已故舖位炒家、「舖俠」之稱的周南（原名周耀南）家族近期接連沽貨，最新為尖沙咀彌敦道一個地庫巨舖，以2928萬易手，原業主持貨29年，物業升值77%。

相關文章：周南家族5500萬沽尖沙咀彌敦道舖 連約回報4.8厘

料租金回報逾6厘

尖沙咀彌敦道66至70號金冠大廈地庫H號舖地庫南部分，建築面積約3500方呎，以易手價2928萬計算，平均呎價約8366元，該舖由Shop Easy Superstore承租，為一間主要售賣印度食品的特色超市，業界預期租金回報逾6厘。

原業主周南家族成員，於1996年5月1650萬購入上址，持貨29年帳面獲利1278萬，物業升值約77%。

周南家族沽尖沙咀彌敦道金冠大廈地庫H號舖地庫南部分，作價2928萬。

周南家族成員近期持續沽貨，日前亦沽出尖沙咀彌敦道83至97號華源大廈地下35 FRONT號舖及閣樓，地下約400方呎，另閣樓約400方呎，以約5500萬易手，平均呎價13.75萬（未計閣樓），租客為蘇麗鐘錶TUDOR，月租22萬，新買家料回報4.8厘。

該舖位處尖沙咀彌敦道核心地段，主要為鐘錶珠寶，屬區內一線地段。周南家族，早於1988年以1110萬購入該舖，一直作收租用途，持貨38年轉手，帳面獲利約4390萬，升值約4倍。

去年11月，上環四方街47號全幢商住樓，總樓面約2100方呎，早前以1700萬售，平均呎價約8095元，周南家族於2013年以3100萬購入，持貨12年帳面蝕讓1400萬，幅度為45%。

去年9月，深水埗元州街4號地下連入則閣，地舖面積約1280方呎，連閣樓約1000方呎，合計約2280方呎，以約1700萬售，呎價約7456元，該舖由小菜館以每月6.5萬承租，回報約4.6厘。該舖位周南家族於2021年以3108萬買入，持貨5年帳面蝕讓約1408萬，幅度45%。