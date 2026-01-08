富途拓展業務 進駐金鐘太古廣場 逾4.2萬呎樓面

本報日前率先報道，金鐘指標甲廈太古廣場第2座20及21樓兩全層租出，面積約42286方呎，由活躍市場的中資證券行進駐，以富途證券呼聲高。

富途證券昨日宣布，將於金鐘太古廣場租賃4.2萬方呎全新辦公空間，作為業務拓展，連同現有辦公空間，總面積將擴至逾7萬方呎，是現時規模的2.3倍。

富途：加快人才招募

富途指，新辦公室提供更靈活營運空間，支援其在金融科技、資產管理、Web 3.0及全球業務拓展等領域的長遠發展，並將加快人才招募與培訓計劃，預計未來兩年在港職位數量將增加50%，涉技術研發、產品設計、財富管理、Web 3.0、風險管理及市場營運等範疇。富途控股首席財務官陳宇表示，是次擴充香港辦公室，充分體現對香港市場長遠承擔，亦為未來團隊及業務發展奠下堅實基礎。

太古廣場第2座兩全層租出，租客富途證券。

向科大捐款3000萬

富途亦向科大捐款3000萬支持金融科技人才培育，該項捐款中，2000萬用於支持科大科研項目，推動創新研究成果轉化實際應用；1000萬用作設立「富途獎學金」，鼓勵精益求精、勇於創新的優異生。

市場消息指，上述太古廣場第2座20及21樓全層，每層面積約21146方呎，共約42286方呎，市值呎租約95元。