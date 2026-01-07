Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周南家族5500萬沽尖沙咀彌敦道舖 連約回報4.8厘

樓市動向
更新時間：12:11 2026-01-07 HKT
發佈時間：12:11 2026-01-07 HKT

由周南家族持有的尖沙咀彌敦道一個舖位，地下及閣樓面積各400方呎，以約5500萬易手，物業38年升值4倍。

平均每呎13.75萬

上址為彌敦道83至97號華源大廈地下35 FRONT號舖及閣樓，地下約400方呎，另閣樓約400方呎，以約5500萬易手，平均呎價13.75萬（未計閣樓），租客為蘇麗鐘錶TUDOR，月租22萬，新買家料回報4.8厘。

該舖位租客蘇麗鐘錶為長情租客，在此經歷多年來舖市起跌，蘇麗除了承租上述舖位外，亦承租毗鄰的華源大廈地下36號舖，近期輕微加價續租，月租25.08萬，續約一年，由今年1月1日至12月31日，最新租金較2022年1月1日月租22萬加3.08萬或14％。

該舖位由2012年1月1日至2016年12月31日月租高達66萬，新租金較高峰期跌62%。
 

