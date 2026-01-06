Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世邦魏理仕料今年核心街舖租金升5%至7% 住宿資產及企業總部將成焦點

樓市動向
更新時間：16:12 2026-01-06 HKT
發佈時間：16:12 2026-01-06 HKT

世邦魏理仕指，商業房地產去年已顯現穩定跡象，展望今年市場情緒改善，以及投資意欲亦有望提升，部分核心區零售及辦公室板塊租務成交將錄得增長，甲級寫字樓空置率有望輕微回落，惟整體租金料仍有下行壓力。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，預期辦公室租賃動能將增強，隨香港金融市場勢頭延續，帶動租戶選擇「追求優質」的搬遷策略，故認為中環及尖沙咀核心區租金已見底，非核心區就仍需面對下行壓力。去年有不少內地企業來港設立辦公室，料情況持續，今年繼續為內地企業成為協助「出海」的角色。

世邦魏理仕香港顧問服務首席營運官馮慧詩指出，去年甲級寫字樓空置率升至17.3%，租金就跌2.9%。預計2026年租賃改善，受惠於金融市場活力，以及部分內地企業選擇性收購及租賃。然而大量供應仍造成壓力，阻礙市場回升速度。空置率料跌至16.8%，惟仍屬高位，整體租金或再跌約3%，為租戶提供更大議價空間。

陳錦平表示，預期辦公室租賃動能將增強，隨香港金融市場勢頭延續，帶動租戶選擇「追求優質」的搬遷策略。
陳錦平表示，預期辦公室租賃動能將增強，隨香港金融市場勢頭延續，帶動租戶選擇「追求優質」的搬遷策略。

世邦魏理仕香港商舖租賃部資深董事兼主管溫運強說，2025年香港零售租賃市場保持活躍，主要受旅遊反彈及餐飲需求強勁帶動。預計今年核心街舖租金錄5%至7%升幅；非主要核心區零售租金則料錄個位數跌幅。

世邦的魏理仕香港工業及物流部執行董事兼主管黎尚文表示，料今年部分企業仍會留意成本控制，但租賃需求將逐步改善，主要由新興行業及高規格設施的預租推動，惟租金或再下跌約5%。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷稱，去年投資者聚焦酒店、教育及金融板塊，今年隨減息推動需求，機構投資者逐步回歸，內地資金維持活躍，預期住宿資產及企業總部將成為焦點，預測今年投資額增長約5%。估計今年銀行繼續有不良資產推出，數量較25年減少，借貸態度就料趨放鬆。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
23小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
20小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
6小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
21小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
21小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
23小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
19小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
7小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
5小時前