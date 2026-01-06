世邦魏理仕料今年核心街舖租金升5%至7% 住宿資產及企業總部將成焦點

世邦魏理仕指，商業房地產去年已顯現穩定跡象，展望今年市場情緒改善，以及投資意欲亦有望提升，部分核心區零售及辦公室板塊租務成交將錄得增長，甲級寫字樓空置率有望輕微回落，惟整體租金料仍有下行壓力。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平表示，預期辦公室租賃動能將增強，隨香港金融市場勢頭延續，帶動租戶選擇「追求優質」的搬遷策略，故認為中環及尖沙咀核心區租金已見底，非核心區就仍需面對下行壓力。去年有不少內地企業來港設立辦公室，料情況持續，今年繼續為內地企業成為協助「出海」的角色。

世邦魏理仕香港顧問服務首席營運官馮慧詩指出，去年甲級寫字樓空置率升至17.3%，租金就跌2.9%。預計2026年租賃改善，受惠於金融市場活力，以及部分內地企業選擇性收購及租賃。然而大量供應仍造成壓力，阻礙市場回升速度。空置率料跌至16.8%，惟仍屬高位，整體租金或再跌約3%，為租戶提供更大議價空間。

世邦魏理仕香港商舖租賃部資深董事兼主管溫運強說，2025年香港零售租賃市場保持活躍，主要受旅遊反彈及餐飲需求強勁帶動。預計今年核心街舖租金錄5%至7%升幅；非主要核心區零售租金則料錄個位數跌幅。

世邦的魏理仕香港工業及物流部執行董事兼主管黎尚文表示，料今年部分企業仍會留意成本控制，但租賃需求將逐步改善，主要由新興行業及高規格設施的預租推動，惟租金或再下跌約5%。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷稱，去年投資者聚焦酒店、教育及金融板塊，今年隨減息推動需求，機構投資者逐步回歸，內地資金維持活躍，預期住宿資產及企業總部將成為焦點，預測今年投資額增長約5%。估計今年銀行繼續有不良資產推出，數量較25年減少，借貸態度就料趨放鬆。