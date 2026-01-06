租客品牌趨大眾化 舖位空置率跌至6.6%

根據戴德梁行研究部指，去年第四季，核心區整體一線街舖平均空置率進一步回落至6.6%，六年來低位，季內以中環表現最亮眼，該區空置率由上季10%，明顯回落至4.3%水平，季內尖沙咀空置率微跌至8.3%，銅鑼灣大致持平在7.9%，旺角則微升至6.1%。

業主務實微調租金

中環和旺角空置率較低，加上兩區內消費力相對堅韌，租金較硬淨，按年分別持平和微跌1.1%。銅鑼灣和尖沙咀品牌趨向大衆化，業主態度亦務實，租金分別按年下調7.3%和8%。

至於餐飲舖租方面，部分餐飲舖位待租數量仍然不少，租金表現難免受壓，旺角、中環和銅鑼灣2025年累跌0.3%至3.6%；尖區因個別海景餐飲舖錄租賃，未見明顯跌幅；業主普遍願意保留原有裝修設備，助新租客降低開業成本。

料上半年整體租金升2%

自去年5月起，零售市場逐步走出低谷，截至去年11月，香港零售額達到337億，按年升6.5%，連續第7個月增長，但略低於市場預期，主要受惠於本地消費和旅客增加。

蕭亮輝表示，預期2026上半年整體租金有望溫和上升2%至3%，去年12月下旬起，「粵車南下」計劃獲批廣東私家車可經港珠澳大橋入境香港市區，相信會吸引內地高消費旅客群來港。