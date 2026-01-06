科創公司連環入駐核心區地舖 聚焦尖沙咀銅鑼灣 月租12萬至40萬

核心區舖位租客趨向多元化，銅鑼灣百德新街「珠寶地段」一個地舖近期以每月34萬租出，租客為售賣智能相機的科創公司insta360，該舖兩旁分別為周大福珠寶及老鳳祥銀樓，都是奢侈品行業，事實上，科創公司連環進駐核心區地舖，聚焦尖沙咀及銅鑼灣，月租12萬至40萬，平均呎租72元至高達425元。

「珠寶地段」插旗呎租425元

繼2024年航拍無人機「大疆創新」進駐羅素街，同樣來自深圳的智能相機insta360，近期亦承租銅鑼灣百德新街翡翠明珠廣場地下32-1號舖，建築面積約800方呎，月租34萬，呎租高達425元，此舖位前身為周大福珠寶，承租單邊超級巨舖，近期騰出小部分面積交還業主，「珠寶地段」亦隨即由科創公司插旗。

大疆創新承租羅素街59至61號麗園大廈地下B5號舖， 月租約40萬，平均呎租279元。

insta360「租舖軌跡」與大疆創新相似，率先落位尖沙咀栢麗購物大道，繼而在銅鑼灣一線地段覓得據點。

insta360承租銅鑼灣翡翠明珠廣場地下32-1號舖，月租34萬，呎租425元。

文沂資本房地產管理董事鍾浩文評論，尖沙咀栢麗購物大道低密度，樹影婆娑，適合科創公司進駐，科創鍾情想像力及空間，這里為科創提供了條件，而高端科技租客的進駐，既「填充」了吉舖，亦為該地段帶來新希望。

他又說，栢麗購物大道複式舖平租，地方大，地舖銷售，樓上作體驗式消費，insta360選址接近大疆，兩間皆專攻AI拍攝市場，有協同效應。相比栢麗大道，銅鑼灣一線區租金昂貴，惟科創不惜一擲千金，爭取曝光率高的據點。相比大疆羅素街舖位，insta360承租的百德新街該地段，更為接近港鐵站，位置不比羅素街遜色。

栢麗大道舖月租20萬

「大疆創新」夥拍相機技術領導者哈蘇，2023年8月承租栢麗購物大道G19及G20號舖相連舖，約2760方呎，月租20萬，呎租72元，「insta360」則於2024年9月進駐栢麗購物大道地下G4舖連1樓，面積較細，約1318方呎，月租約12萬，平均呎租91元。

栢麗購物大道G19及G20號舖相連舖，約2760方呎，由大疆夥拍相機技術領導者哈蘇承租，月租20萬。

insta360成立於2015年，相機擁有創新360°全景拍攝能力，可捕捉環繞視角，拍攝後可自由選擇角度及重新構圖，使用AI自動生成影片，滿足創作者需求。

大疆創新歷史更加悠久，2006年成立，總部設於深圳，目前據點遍及全球，包括美國、德國、荷蘭、日本及澳洲等地，屬全球無人機及航拍產品的一哥。市場更有此說法，大疆無人機在美國市佔率逾50%，由於找不到性價比接近的產品，中美貿易戰中未迅速被禁。

兩間公司皆選址銅鑼灣核心區，2024年10月，大疆創新承租羅素街59至61號麗園大廈地下B5號舖，建築面積1433方呎， 月租約40萬，平均呎租279元。