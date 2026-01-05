Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖東經典「死場」再錄蝕讓 首都廣場5劏舖銀主盤170萬沽 原業主12年蝕逾93%

樓市動向
尖沙咀著名「劏場」首都廣場於新一年錄得大幅蝕讓個案，商場一樓5個原由同一業主持有的迷你舖，早前淪為銀主盤，新近合共以170萬元售出，較12年前2,512.8萬元的購入價大貶逾93%。

土地註冊處資料顯示，上述成交舖位為尖沙咀首都廣場F118至F119舖，以及F219、F220、F221舖，五個舖位的建築面積合共約452方呎。其中F118及F119兩舖以84萬元售出，F219至F221三舖則合共作價86萬元，5個舖總售價約170萬元。新買家為一名馬姓人士，平均成交呎價約3,761元。

原業主2512萬買入5舖 遭銀主收回

該舖原業主為於2013年8月至9月期間購入上述5個舖位，F118及F119兩舖作價1,195萬元，F219至F221三舖則作價1,317.8萬元，即5舖合共斥資2,512.8萬元。至2025年12月初，銀主將該批舖位收回並放售，成交價較12年前購入價大跌2,342.8萬元，跌幅約93.2%。

「劏場大王」尹柏權拆售

首都廣場由「劏場大王」尹柏權自2013年起拆售，過去多年屢錄蝕讓成交，其中商場2樓單號舖，建築面積約74方呎，位置接近扶手電梯，2024年4月僅10萬元沽出，成交呎價約1,351元，原業主於2013年以約395.9萬元買入，持貨約11年，帳蝕約385.9萬元，物業價值幾乎全數蒸發。

另外，該商場2樓雙號舖，面積約120方呎，2020年以約24.5萬元沽出，原業主於2013年以約378萬元買入，蝕幅達93.5%。

位於尖沙咀漆咸道南的首都廣場，本應享盡人流優勢，而商場業主亦積極為項目作推廣，冀吸引人流及租客，惟商場亦門可羅雀。現時商場總共約有705間舖位，商舖面積約56至268方呎。

相關文章：尖沙咀首都廣場劏舖8萬沽 11年勁蝕97% 3大不足拖累成交價創新低

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

