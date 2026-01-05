Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧成波家族再沽物業 廣東道賓館3800萬易手 可改作學生宿舍

樓市動向
更新時間：11:33 2026-01-05 HKT
發佈時間：11:33 2026-01-05 HKT

由鄧成波家族持有的旺角廣東道酒店物業，建築面積約6662方呎，以3800萬易手，買家為投資者。

平均呎價5704元

上址為旺角廣東道950至954號東成大廈地下C號舖酒店樓層，連1樓，2樓，3樓合共4層，另加7樓B室383方呎，面積合共約6662方呎，現為「珀軒旅館 ·旺角」，共設30間持牌賓館房間，實用面積由97至240方呎，以約3800萬易手，平均呎價5704元，該項目適合改裝學生宿舍。

旺角廣東道東成大廈地下C號舖酒店樓層至3樓，以3800萬易手。

永倫5000萬沽深水埗巨舖

永倫集團於去年12月沽售深水埗大埔道92至102號華仁大廈1樓至3樓，面積約13900方呎，作價5000萬，呎價約3597元。

據了解，原業主早於2003年以2018萬購入，持貨22年帳面獲利約2982萬元，期內升值48%。

上述舖位現由護老院承租，月租約38萬，租期至2027年6月，新買家料回報9.1厘。

近年永倫不斷沽貨，去年8月以約7600萬，沽出長沙灣福榮街520至530號孔淑珍樓地下B舖、1樓至2樓連平台，總建築面積約17100方呎，同樣由老人院承租，月租收入52.3萬，買家料回報8.3厘。

