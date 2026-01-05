Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太古廣場二座逾4萬呎租出 證券行升級搬遷進駐

樓市動向
更新時間：11:16 2026-01-05 HKT
發佈時間：11:16 2026-01-05 HKT

近期核心區甲廈租賃轉趨活躍，金鐘指標甲廈太古廣場第2座中高層兩全層，面積約42286方呎，最新剛由活躍市場的中資證券行承租，屬擴大規模兼「升級搬遷」。

上述太古廣場第2座20及21樓全層，每層面積約21146方呎，合共約42286方呎，剛由證券行承租。市場消息透露，新租客為一間積極拓展香港市場的中資證券公司，承租該廈的面積較舊址規模大，同時大廈質素及格調更高，屬於擴大規模兼升級搬遷。

太古：不回應市場消息

亦有市場消息指，租客為現時承租區內統一中心的富途證券，本報聯絡富途證券，惟直至截稿時未獲回覆，故未知是否由該行承租。

本報亦就上述租賃，向太古地產查詢，發言人表示對市場消息沒有回應。

金鐘太古廣場為區內指標甲廈，大廈1期及2期去年以來合共錄至少逾12宗租賃，包括新租及續租，該項目普遍受國際級大機構追捧。其中，東方匯理銀行去年11月宣布，續租金鐘太古廣場辦公室至2034年，續租範圍包括太古廣場二座4層甲級辦公室樓面，合共約8.5萬方呎，作為該行亞太區總部。

金鐘太古廣場第2座20及21樓全層，涉及逾4.2萬呎，由證券行承租。
金鐘太古廣場第2座20及21樓全層，涉及逾4.2萬呎，由證券行承租。

租客擴規模「升級搬遷」

此次續租為公司未來10年發展奠定根基，更展現其對香港長遠發展的承諾。

太古廣場1期去年亦連錄大手租賃，該廈10樓5至11室，面積約1.1萬方呎，去年9月由Ubiquant Technology Service HK Ltd承租，Ubiquant Technology Service HK Ltd原租用一個面積約4000方呎樓面，擴充搬遷上址，料月租103.8萬，平均呎租約94元。

該間公司來自北京，為一間著名的量化基金投資公司，2012年成立，已發展成為中國最大的量化基金投資公司之一。

去年連錄大手租賃

去年3月，中信里昂證券承租金鐘太古廣場1座5樓全層，面積約1.67萬方呎，市場消息指，呎租約80元，涉及月租約133.6萬。

中信里昂證券早於2000年起進駐太古廣場1座，集團目前租用太古廣場1座17至19樓全層，以及低層部分單位，合共涉及樓面約8.5萬方呎，如今擴充業務，再租用一層樓面，涉及樓面增至10萬方呎，反映對香港業務具信心。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB 子女一致反對 認高估自己：以為唔使咁辛苦
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
5小時前
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
12小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
4小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
17小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
19小時前
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
2026-01-04 10:00 HKT
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
12小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
影視圈
12小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
12小時前