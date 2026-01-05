太古廣場二座逾4萬呎租出 證券行升級搬遷進駐

近期核心區甲廈租賃轉趨活躍，金鐘指標甲廈太古廣場第2座中高層兩全層，面積約42286方呎，最新剛由活躍市場的中資證券行承租，屬擴大規模兼「升級搬遷」。

上述太古廣場第2座20及21樓全層，每層面積約21146方呎，合共約42286方呎，剛由證券行承租。市場消息透露，新租客為一間積極拓展香港市場的中資證券公司，承租該廈的面積較舊址規模大，同時大廈質素及格調更高，屬於擴大規模兼升級搬遷。

太古：不回應市場消息

亦有市場消息指，租客為現時承租區內統一中心的富途證券，本報聯絡富途證券，惟直至截稿時未獲回覆，故未知是否由該行承租。

本報亦就上述租賃，向太古地產查詢，發言人表示對市場消息沒有回應。

金鐘太古廣場為區內指標甲廈，大廈1期及2期去年以來合共錄至少逾12宗租賃，包括新租及續租，該項目普遍受國際級大機構追捧。其中，東方匯理銀行去年11月宣布，續租金鐘太古廣場辦公室至2034年，續租範圍包括太古廣場二座4層甲級辦公室樓面，合共約8.5萬方呎，作為該行亞太區總部。

金鐘太古廣場第2座20及21樓全層，涉及逾4.2萬呎，由證券行承租。

租客擴規模「升級搬遷」

此次續租為公司未來10年發展奠定根基，更展現其對香港長遠發展的承諾。

太古廣場1期去年亦連錄大手租賃，該廈10樓5至11室，面積約1.1萬方呎，去年9月由Ubiquant Technology Service HK Ltd承租，Ubiquant Technology Service HK Ltd原租用一個面積約4000方呎樓面，擴充搬遷上址，料月租103.8萬，平均呎租約94元。

該間公司來自北京，為一間著名的量化基金投資公司，2012年成立，已發展成為中國最大的量化基金投資公司之一。

去年連錄大手租賃

去年3月，中信里昂證券承租金鐘太古廣場1座5樓全層，面積約1.67萬方呎，市場消息指，呎租約80元，涉及月租約133.6萬。

中信里昂證券早於2000年起進駐太古廣場1座，集團目前租用太古廣場1座17至19樓全層，以及低層部分單位，合共涉及樓面約8.5萬方呎，如今擴充業務，再租用一層樓面，涉及樓面增至10萬方呎，反映對香港業務具信心。