黃金海灣連沽2伙 呎價見1.56萬

旭日國際旗下屯門青山灣段大型臨海項目黃金海灣自現樓推售後銷情不俗，項目昨日連沽2伙，單日套現超過1900萬，其中包括1伙3房大戶，折實每方呎價約1.56萬。

黃金海灣昨日售出造價較高的單位位於黃金海灣．珀岸，昨日售出單位1A座20樓A室，面積861方呎，以1349.5萬售出，呎價15674元，單位位處最前端位置，擁有青山灣一帶全海景優勢，景觀相當不俗。

3房1349萬獲承接

另一伙則位於黃金海灣．意嵐，位於第3座23樓E室，面積411方呎，為2房間隔採開放式廚房設計，單位以577.3萬獲承接，呎價14046元。

位於青山公路青山灣段18號的黃金海灣分兩期發展，合共提供1323伙單位。

項目第1期黃金海灣．意嵐提供692伙，面積介乎182至767方呎，涵蓋開放式至3房戶型，主打開放式及1房單位。至於第2期黃金海灣．珀岸則提供631伙，由開放式至4房間隔均有供應，面積介乎269至1329方呎。