二手市場「價量齊升」銀湖．天峰2380萬沽 名城轉手賺65%

本港整體樓價穩步上揚之際，近期二手市場中上價屋苑表現隨之「價量齊升」。中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山銀湖．天峰6座中層B室，面積1,856方呎，議價後以2,380萬易手，呎價12,823元。原業主於2010年以1,723萬購入，持貨16年轉手，帳面獲利約657萬或38%。

世紀21奇豐分行區域經理李仕明指，大圍名城3期盛世1座中層NC室，面積958方呎，以1,700萬成交，呎價17,745元。原業主於2012年以1,032萬購入，帳面獲利約668萬或65%。

沙田廣場1170萬成交

利嘉閣分行聯席董事李偉佳稱，沙田廣場金星閣中層2室，面積約836方呎，議價後以1,170萬成交，呎價約13,995元。原業主於2015年以約1,020萬購入，帳面獲利約150萬或15%。

中原分行經理陳兆德說，鴨脷洲深灣軒1座高層F室，面積483方呎，獲上車用家以750萬買入，呎價15,528元。原業主於2011年以500萬購入單位，帳面獲利250萬或50%。

上車客「零議價」承接尚悅

中原元朗區域營業經理王勤學表示，踏入2026年元朗多個屋苑相繼錄得成交，包括尚悅13座中層F室，面積355方呎，叫價385萬放售，獲上車客「零議價」承接，呎價10,845元。

