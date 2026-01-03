Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

節日氣氛漸散 屋苑預約睇樓量按周升3.7%至6.5% 九龍區表現最突出

樓市動向
更新時間：12:17 2026-01-03 HKT
發佈時間：12:17 2026-01-03 HKT

節日氣氛漸散，睇樓活動逐步復常，市場料入市需求持續釋放，帶動二手交投量上升。綜合各大物業代理統計顯示，各大指標屋苑周六及日預約睇樓量，按周增3.7%至6.5%。

中原表示，10大屋苑於本周末錄約407組預約睇樓，按周上升6.5%，重上400組水平。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一年買賣雙方陸續回流市場，加上周末未有新盤開售搶客，二手屋苑睇樓量錄回升，預計本周末過後，買賣活動將會回復正常。

藍籌屋苑全線升

美聯統計指出，本周末15個指標屋苑預約睇樓量錄約458組，較對上一個周末錄約433組，按周回升約5.8%。美聯高級董事布少明指出，節日氣氛及外遊影響樓市等因素已見消散，樓市漸回復正常，發展商亦重新部署推盤，多個全新大型樓盤將於短期內陸續應市，刺激購買力進一步釋放，並將帶動入市氣氛，二手指標屋苑預約睇樓活動亦按周有所回升，料大批購買力將會湧現。

利嘉閣研究部數據估算，全港50個指標屋苑今、明兩日合共錄約1255組客人預約睇樓，較對上一個周末1210組，按周增加3.7%。利嘉閣研究部主管陳海潮說，長假期告一段落，準買家重啟睇樓活動，帶動周末指標屋苑預約睇樓量重回升軌。按地區劃分，港島、九龍及新界三區指標屋苑的周末預約睇樓量全線向上，其中以九龍區增幅較顯著，該區21個指標屋苑於周末暫錄445組客戶預約睇樓，按周增加6%。

港置統計顯示，本周末10大指標屋苑的預約睇樓量錄約373組，較對上一個周末錄約353組升約5.7%，終止連續5周跌勢。港置研究部董事王品弟指，由於仍有部分買家外遊未返港，市場仍有一定觀望情緒，預計隨着積壓需求逐步釋放，二手交投及睇樓活動將進一步回穩，推動市場成交重回正軌。另一方面，市場關注新盤推售動向，大型新盤開售有望為市場注入新動力，帶動整體氣氛向好。

祥益執行董事謝澤銘表示，本周末睇樓量按周微升10%，市場有不少好消息，發展商貨尾減少中，令到買家入市意欲加強，睇樓量逐漸回復。

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
21小時前
00:30
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 女顧客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
1小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
3小時前
港股「狗股」去年榜首勁升2倍 2026新名單出爐 專家點名3隻可吼 一隻穩賺6厘
港股「狗股」去年榜首勁升2倍 2026新名單出爐 專家點名3隻可吼 一隻穩賺6厘
投資理財
6小時前
麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　
麗瑤邨單位起火釀4人傷1貓死 逾百住客疏散 疑內地手機充電短路釀禍　
突發
3小時前
關嘉敏被黃家俊嫌重發嬌嗔要「絕交」 李芷晴林焌堯龜速發展 梁敏巧劉啟進得「七成熟」。
13:26
關嘉敏被黃家俊嫌重發嬌嗔要「絕交」 李芷晴林焌堯龜速發展 梁敏巧劉啟進得「七成熟」
影視圈
15小時前
東張西望｜已婚港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住
東張西望｜已婚港女跟「靚仔機師」情慾對話  墮「包裹情騙局」被呃5萬元  認愧對老公：對唔住
影視圈
14小時前
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
連鎖酒樓超值堂食優惠！乳鴿/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供應
飲食
21小時前
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT
六旬投資公司老闆薄扶林水塘失蹤4日 救援人員通宵搜索今晨尋回送院
突發
2小時前