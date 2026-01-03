節日氣氛漸散 屋苑預約睇樓量按周升3.7%至6.5% 九龍區表現最突出

節日氣氛漸散，睇樓活動逐步復常，市場料入市需求持續釋放，帶動二手交投量上升。綜合各大物業代理統計顯示，各大指標屋苑周六及日預約睇樓量，按周增3.7%至6.5%。

中原表示，10大屋苑於本周末錄約407組預約睇樓，按周上升6.5%，重上400組水平。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一年買賣雙方陸續回流市場，加上周末未有新盤開售搶客，二手屋苑睇樓量錄回升，預計本周末過後，買賣活動將會回復正常。

藍籌屋苑全線升

美聯統計指出，本周末15個指標屋苑預約睇樓量錄約458組，較對上一個周末錄約433組，按周回升約5.8%。美聯高級董事布少明指出，節日氣氛及外遊影響樓市等因素已見消散，樓市漸回復正常，發展商亦重新部署推盤，多個全新大型樓盤將於短期內陸續應市，刺激購買力進一步釋放，並將帶動入市氣氛，二手指標屋苑預約睇樓活動亦按周有所回升，料大批購買力將會湧現。

利嘉閣研究部數據估算，全港50個指標屋苑今、明兩日合共錄約1255組客人預約睇樓，較對上一個周末1210組，按周增加3.7%。利嘉閣研究部主管陳海潮說，長假期告一段落，準買家重啟睇樓活動，帶動周末指標屋苑預約睇樓量重回升軌。按地區劃分，港島、九龍及新界三區指標屋苑的周末預約睇樓量全線向上，其中以九龍區增幅較顯著，該區21個指標屋苑於周末暫錄445組客戶預約睇樓，按周增加6%。

港置統計顯示，本周末10大指標屋苑的預約睇樓量錄約373組，較對上一個周末錄約353組升約5.7%，終止連續5周跌勢。港置研究部董事王品弟指，由於仍有部分買家外遊未返港，市場仍有一定觀望情緒，預計隨着積壓需求逐步釋放，二手交投及睇樓活動將進一步回穩，推動市場成交重回正軌。另一方面，市場關注新盤推售動向，大型新盤開售有望為市場注入新動力，帶動整體氣氛向好。

祥益執行董事謝澤銘表示，本周末睇樓量按周微升10%，市場有不少好消息，發展商貨尾減少中，令到買家入市意欲加強，睇樓量逐漸回復。