海之戀去年交投量升44.9% 每呎均價按月微升至1.76萬

樓市動向
更新時間：11:26 2026-01-02 HKT
發佈時間：11:26 2026-01-02 HKT

去年樓市表現向好，整體呈「價量齊升」趨勢，據代理數據顯示，在去年30個最活躍私人屋苑中，以荃灣海之戀交投量升幅最大，共錄約129宗，按年彈升44.9%，並成為30個最活躍私宅中升幅最大的屋苑，而其中屋苑上月錄約6宗成交，平均成交呎價約17674元，對比11月平均成交呎價約17529元，則有所上升約0.8%。

交投量升幅最大

美聯助理聯席董事史偉森表示，荃灣海之戀2期5C座中層D室，面積538方呎，最新以992萬售出，呎價18439元。據了解，原業主於2020年9月以1000萬購入上述單位，持貨逾5年轉售，帳面微蝕8萬，單位期內貶值0.8%。

綜合市場資料，現時屋苑2期合共有約100個放盤，叫價由700萬至3000萬，呎價由17500元至25800元，而近期屋苑成交主要以2房為主，以買家中有7成為用家，3成為投資客，其中亦有部分為換樓客。

荃灣海之戀去年全年錄得129宗成交，按年升約45%。
租務市場方面，12月共錄約8宗租賃個案，與11月全月錄約7宗的數據有所上升。

而屋苑12月平均每月租金21762元，較11月的27114元下跌約20%，而12月每方呎租金錄約49元，較11月的約46元有所上升約7%。

中原副區域營業董事余俊文提到，海之戀9座高層C室，面積393方呎，1房間隔，最新以每月2萬租出，呎租約51元。

他亦提到，該盤現時2期合共租盤約25個，每方呎叫價43元至55元，而租客則主要以公司租客、內地專才及本地客為主。

