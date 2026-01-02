Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣嘉圖全層 意向價3800萬 呎價3033元

樓市動向
更新時間：11:13 2026-01-02 HKT
發佈時間：11:13 2026-01-02 HKT

長沙灣工業區轉型，惟區內對大面積工業樓面需求仍然殷切，美聯工商助理營業董事陳偉豪表示，長沙灣長裕街2號嘉圖工廠大廈9樓全層出售，物業為罕有全層工業單位，建築面積約12527方呎，意向價3800萬，平均呎價約3033元。物業連約出售，目前已分間為多個獨立單位並已租出，單位附實用裝修，買家可即時享穩定租金收入，毋須投入額外裝修成本與時間。

長沙灣長裕街2號嘉圖工廠大廈9樓全層出售，意向呎價3033元。
長沙灣長裕街2號嘉圖工廠大廈9樓全層出售，意向呎價3033元。

3800萬連租約放售

陳偉豪續指，該全層配備裝修實用性高，可滿足各類倉儲、輕型生產或工作室用途，物業採光及通風條件良好。大廈管理費每方呎僅約0.9元，為租客及投資者節省經常性開支。大廈配備客貨。

他補充，嘉圖工廠大廈坐落於長沙灣長裕街核心工業地段，毗鄰荔枝角及深水埗等傳統工商區域，周邊有眾多巴士及小巴路線前往各區，員工通勤或貨物運輸均便捷。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
13小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
17小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
14小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
21小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
22小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
18小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
16小時前
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
3小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
2026-01-01 12:00 HKT