長沙灣嘉圖全層 意向價3800萬 呎價3033元
更新時間：11:13 2026-01-02 HKT
長沙灣工業區轉型，惟區內對大面積工業樓面需求仍然殷切，美聯工商助理營業董事陳偉豪表示，長沙灣長裕街2號嘉圖工廠大廈9樓全層出售，物業為罕有全層工業單位，建築面積約12527方呎，意向價3800萬，平均呎價約3033元。物業連約出售，目前已分間為多個獨立單位並已租出，單位附實用裝修，買家可即時享穩定租金收入，毋須投入額外裝修成本與時間。
3800萬連租約放售
陳偉豪續指，該全層配備裝修實用性高，可滿足各類倉儲、輕型生產或工作室用途，物業採光及通風條件良好。大廈管理費每方呎僅約0.9元，為租客及投資者節省經常性開支。大廈配備客貨。
他補充，嘉圖工廠大廈坐落於長沙灣長裕街核心工業地段，毗鄰荔枝角及深水埗等傳統工商區域，周邊有眾多巴士及小巴路線前往各區，員工通勤或貨物運輸均便捷。
