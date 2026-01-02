Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

灣仔協生低層戶 938萬易手 呎價3126元

樓市動向
港島核心指標商廈錄多宗呎價新低個案，推動商業用途的物業同獲追捧。灣仔協生大廈低層全層剛以約938萬易手，平均呎價低至約3126元。該單位為低層，屬商業用途，可塑性高，更可作餐飲及服務性行業。

現址交吉 作價938萬

中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示， 灣仔軒尼詩道107至111號協生大廈新近錄一宗低價成交，物業位於2樓全層，建築面積約3000方呎，以約938萬易手，平均呎價約3126元，屬該廈近年罕見低位水平，物業以交吉形式出售。該物業鄰近港鐵灣仔站，放盤不久即獲多間準買家洽購。

灣仔協生大廈低層全層剛以約938萬易手，平均呎價約3126元。

馮氏續稱，該廈於1969年落成，全幢提供約64個單位，協生大廈地下至3樓屬商業用途，最新成交要追溯至2023年1月，3樓全層以約3900萬易手，其建築面積約4688方呎，平均呎價約8319元。

