尖沙咀彌敦道鐘錶店續租 每月25萬 較四年前加14%

近期核心區舖位續租，租金普遍錄輕微加幅，尖沙咀彌敦道一個地舖，現址鐘錶店剛續租一年，租金加幅較四年前疫市期間高14%，租約續約一年。

租金較高峰期跌66%

尖沙咀彌敦道83至97號華源大廈地下36號舖，建築面積約900方呎，由鐘錶店以每月25.08萬續租，平均呎租279元，租期為今年1月1日至12月31日，為期一年，最新續租租金較2022年1月1日月租22萬，加幅3.08萬或14％。該舖位於由2012年1月1日至2016年12月31日每月租金高達66萬，最新租金較高峰期跌幅62%。

尖沙咀彌敦道83至97號華源大廈地舖，屬於區內核心地段。

普縉：非住宅物業復甦緩慢

另外，華資測量師行普縉集團報告指，在全球政經局勢持續不明朗下，2025年非住宅物業面對調整壓力，復甦步伐較緩慢，預期2026年仍需時間消化供應，靜待需求回升。

報告指出，2025年非住宅物業市場整體表現疲弱，商業樓宇（舖位）、寫字樓及工廈樓價分別跌約8.8%、11.1%及12.3%，租金同步下調。甲、乙及丙級商廈價格分別下調約9.9%、15.3%及11.3%，空置率持續高企。雖然金融及專業服務需求，帶動部分核心區優質寫字樓租金回穩，但非核心區仍受壓。工廈及倉庫市場受全球貿易不確定性及本地物流需求下降影響，2025年首十個月租金下跌約4.2%。政府積極優化工廈重建及改裝措施，釋放市區工業用地，惟短期內工廈市場仍需調整。

2025年首十個月整體舖租跌約4%，核心區商舖空置率維持穩定，旅客人次回升有望帶動零售及餐飲業增長，惟非核心區舖租仍然受壓。報告指，政府積極「搶人才」及提升專上非本地生學額，有助人口結構年輕化，紓緩人口老化問題，長遠支持樓市及消費市場發展。