藍塘道獨立洋房逾4.47億易手 面積9186呎全盤最大 呎價達4.86萬

近期豪宅新盤交投轉趨活躍，踏入新一年市場即大額成交個案，為跑馬地藍塘道23至39號洋房項目，其全盤面積最大洋房，昨在元旦日以逾4.47億成交，呎價達4.86萬。

屬6房5套連工人房設計

恒隆昨日表示，豪宅項目藍塘道23至39號，售出項目面積最大的藝術大宅，為31號獨立屋，面積高達9186方呎，成交價約4.47192億，呎價約48682元。

上述大宅屬6房5套連工人房設計，配備品酒區、娛樂室、家庭影院、健身室及書房；主人房更打造成特大Master Chamber，面積約1850方呎，甚至媲美一個豪宅單位，同時配有逾580方呎私人衣帽間，並細分為男士及女士區域。

恒隆：融入知名藝術家作品

藍塘道31號屋由美國著名室內設計公司設計，室內選用來自全球頂級材質，融入多位知名藝術家的作品，包括畢加索、美國波普藝術大師Andy Warhol等藝術家著作，住戶恍如置身於一間收集世界各地頂級收藏藝術館。

發展商指，藍塘道23至39近日為本港豪宅矚目焦點，繼於上月初售出33A號屋後，事隔不足一個月，再次售出一間相連大宅，反映其質素及地理位置極佳，吸引不少具見識人士追捧。而上述33A號屋面積4571方呎，屬4房4套間隔，另設有1344方呎平台及393方呎庭園，成交價約2.2788億，呎價約49853元。

業界人士指，本港經濟持續復甦，加上在連環減息及一系列房策等利好因素帶動下，近期逾億豪宅交投明顯加快，反映資金正持續流入樓市，直接帶動大市氣氛。