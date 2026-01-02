牛頭角住宅地估值逾16億 料提供約470伙住宅單位

今季政府賣地表推出2幅市區中小型住宅地招標，包括已完成改劃的牛頭角彩霞道住宅地，該地前身為瑪利諾中學的空置校舍，預計可以提供約470伙住宅單位；綜合市場估值約16.69億至20.94億，每呎樓面估值約5500至6900元。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，近期賣地市場吸引不少財團競投，反映發展商已由去庫存為主，轉為積極吸納地皮，保持長遠賣樓收益。認為上述地皮位處成熟社區，鄰近現有港鐵站優勢。

牛頭角彩霞道住宅地將於季內推出招標，料提供約470伙。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚說，上述用地位處九龍市區，鄰近港鐵九龍灣站，料可吸引中至大型財團入標角逐。另外，近期賣地市場轉趨活躍，今季亦加推2幅住宅地招標，並未有推出貴重地皮招標，惟仍然屬保守做法，以減少流標風險。

每呎估值約5500元

牛頭角彩霞道（新九龍內地段第6675號）住宅地，前身為瑪利諾中學空置校舍，現址作香港海關訓練及青年發展中心用途，即鄰近彩頤居及淘大花園，去年已完成城規改劃程序，成功由「政府、機構或社區」地帶，改劃為「住宅（甲類）3」地帶。

該地地盤面積約3.34萬方呎，涉及可建總樓面約30.03萬方呎，料可提供約470伙私人住宅單位，估計可容納約1092人；同時亦涉及4.52萬方呎非住宅樓面，以提供社福及零售設施，包括短期食物援助服務隊、長者日間護理中心等設施。

據當時相關文件顯示，上述用地獲准興建1幢樓高30層住宅，另有4層平台及2層地庫停車場，料於2031/32年落成。綜合市場估值約16.69億至20.94億，每呎樓面估值約5500至6900元。