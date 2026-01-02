Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛頭角住宅地估值逾16億 料提供約470伙住宅單位

樓市動向
更新時間：10:35 2026-01-02 HKT
發佈時間：10:35 2026-01-02 HKT

今季政府賣地表推出2幅市區中小型住宅地招標，包括已完成改劃的牛頭角彩霞道住宅地，該地前身為瑪利諾中學的空置校舍，預計可以提供約470伙住宅單位；綜合市場估值約16.69億至20.94億，每呎樓面估值約5500至6900元。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，近期賣地市場吸引不少財團競投，反映發展商已由去庫存為主，轉為積極吸納地皮，保持長遠賣樓收益。認為上述地皮位處成熟社區，鄰近現有港鐵站優勢。

牛頭角彩霞道住宅地將於季內推出招標，料提供約470伙。
牛頭角彩霞道住宅地將於季內推出招標，料提供約470伙。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚說，上述用地位處九龍市區，鄰近港鐵九龍灣站，料可吸引中至大型財團入標角逐。另外，近期賣地市場轉趨活躍，今季亦加推2幅住宅地招標，並未有推出貴重地皮招標，惟仍然屬保守做法，以減少流標風險。

每呎估值約5500元

牛頭角彩霞道（新九龍內地段第6675號）住宅地，前身為瑪利諾中學空置校舍，現址作香港海關訓練及青年發展中心用途，即鄰近彩頤居及淘大花園，去年已完成城規改劃程序，成功由「政府、機構或社區」地帶，改劃為「住宅（甲類）3」地帶。

該地地盤面積約3.34萬方呎，涉及可建總樓面約30.03萬方呎，料可提供約470伙私人住宅單位，估計可容納約1092人；同時亦涉及4.52萬方呎非住宅樓面，以提供社福及零售設施，包括短期食物援助服務隊、長者日間護理中心等設施。

據當時相關文件顯示，上述用地獲准興建1幢樓高30層住宅，另有4層平台及2層地庫停車場，料於2031/32年落成。綜合市場估值約16.69億至20.94億，每呎樓面估值約5500至6900元。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
11小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
15小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
14小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
12小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
20小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
20小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
22小時前
百佳超市2026最新優惠！大派高達$166優惠券 門市網購都適用 買糧油雜貨/日用品
百佳超市2026最新優惠！大派高達$166優惠券 門市網購都適用 買糧油雜貨/日用品
時尚購物
17小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
17小時前