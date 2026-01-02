北角柯達大廈1期全幢8億售 「磁帶大王」陳秉志沽貨 25年升值逾4.3倍

近期全幢商廈受追捧，近日再錄一宗大手成交，「磁帶大王」陳秉志沽售北角柯達大廈1期全幢，作價8億，平均呎價5195元，陳氏持貨25年，物業升值逾4.3倍。

平均呎價約5195元

有「磁帶大王」之稱的陳秉志持有的北角渣華道321號柯達大廈1期全幢商廈，一個月前以意向價10億放售，近期商廈市況趨熾熱，物業受注目，市場消息透露，該全幢商廈剛告以8億易手，以面積約153985方呎計算，平均呎價約5195元。

美資財團承接

據知情人士表示，買家並非活躍於市場的中資或港資，而是近年罕見出手的美資財團，對該廈情有獨鍾，亦不排除自用部分樓面，該全幢買家享有大廈命名權，可以設置大型廣告牌；物業擁999年地契，永久豁免准作寫字樓及商業用途。

「磁帶大王」陳秉志沽售北角柯達大廈1期全幢，作價8億。

柯達大廈1期號位處北角渣華道及健康東街交界，距離鰂魚涌港鐵站僅5分鐘步程，該廈租客多元化，除了普通商戶外，還有大型室內彈牀樂園和攀石館，有市民認為是玩樂好地方，室內提供娛樂設施，大廈樓下為連接北角海濱花園東段，可沿着海濱長廊散步，或帶同寵物遊玩，難得的悠閒好去處。鄰近甲廈包括英皇道633號、英皇道625號及K11 Atelier King's Road。

陳秉志於2000年向美國大型跨國攝影器材公司伊士曼柯達公司購入上述物業，作價約1.5億，當年由柯達售後租回兩年，年租高達5000萬，條件十分優厚。今番沽售物業，持貨25年帳面獲利約6.5億，升值逾4.3倍；若再計及過去25年租金收入，盈利十分可觀。

柯達大廈1期與旁邊的柯達大廈2期，發展商則同為新鴻基物業，惟2期整座早年拆售，所以渣華道321號的統一業權實屬罕有，該全幢5年前（2020年8月）亦曾推出招標，當時市值高達15億至18億。

