租金扣稅必讀4大要點 未婚同居需「落名」 月租幾多才可慳盡2萬元

差估署日前公布本港11月租金指數報200.7點，連升12個月，更是連續2個月創新高。隨着租金越來越高，一眾租客們要減少相關成本，務必要留意住宅租金扣稅4大要點，當中包括留意與別人合租時計法、租期是否完全覆蓋報稅期、個人入息稅率，以及最佳的每月租金預算。若申請人符合一眾條件，將可利用每個課稅年度最高10萬元（或12萬元）的租金扣稅額，一年最多慳約1.7萬元（或2.04萬元）。

租樓扣稅需滿足8大基本條件

根據《2022年税務（修訂）（關於住宅租金的税項扣除）條例》，「租樓一族」需滿足8大條件才可獲得扣稅，當中包括：

1. 申請人以薪俸稅及個人入息稅報稅；

2. 申請人及其同住配偶沒有持有任何物業；

3. 申請人非租住直系親屬（如配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）單位；

4. 申請人的僱主沒有提供住宿或租金津貼。

5. 申請人並非公屋單位租客或認可佔用人；

6. 申請人租住的單住為住宅用途，並且為納稅人主要居所；

7. 申請人的租約已打釐印；

8. 申請人租住單位並非按租賃購買協議租住的住宅。

子女同住或增免稅額至12萬

另外，由2024/25課税年度起，若申請人是與子女同住及滿足所有特定條件，其住宅租金最高扣除額，可由10萬元提高至12萬元。以下特定條件包括：

1. 申請人在課税年度內與其子女在香港同住至少連續6個月，或在稅務局局長認為屬合理的較短期間內同住；

2. 該名子女須於2023年10月25日或之後出生，並在課税年度內有任何時間未滿18歲；

3. 所繳付的租金金額，超過該課税年度的「住宅租金基本扣除」限額（即10萬元）；

4. 申請人須以書面方式選擇同時使用「住宅租金基本扣除」限額及其「額外扣除」限額。

一、非與配偶合租 務必「落名」

除了上述基本條件以外，申請人亦要留意幾項注意事項。第一，「住宅租金稅項扣除」以單位計算，不論租金繳付比例如何，免稅額均以合租人數平均分配。以10萬元租金扣稅額計，若兩人合租單位，則每人最高只享有5萬元免稅；若四人合租，最高則為2.5萬元。

不過，若申請人已婚及與配偶同住單位，即使簽租約的只是其中一人，只要符合退稅資格，雙方仍可獲得免稅額。相反，若合租人士並非配偶關係、或未婚同居等，均需以租客身份簽訂合資格租賃合約，才可享有扣稅資格。

此外，租賃合約必須打釐印才可申請扣稅，但若租樓時沒有打釐印，租客仍可以補打釐印以申請扣稅；惟在正常情況下，業主及租客需在簽署租約後30日內打釐印，否則為逾期，有機會遭受2至10倍稅項的罰款。

二、租約不足一年 需按比例計

第二，申請人需留意報稅期為4月1日至翌年3月31日，若租期完全覆蓋12個月，才能將最高免稅額計算在內；若租約不足一年，需按比例計算，例如租約期只有9個月，以最高10萬元租金扣稅額計，即扣稅上限為7.5萬元。

假設租期為2024年10月1日至2025年9月30日，即在2024/25課税年度的租金合計月數僅為6個月（2024年10月至2025年3月），按照比例計算，最高可租扣除租金稅額僅為5萬元。

三、入息至少逾20萬 稅率才17%

第三，若要在課稅年度最多慳達1.7萬元（最高10萬元租金扣稅額計）、以至2.04萬元稅款（最高12萬元租金扣稅額計），需視乎本身入息條件。

根據累進税率計算本港薪俸税及個人入息課税，首5萬元應課税入息實額，稅率為2%；另5萬元應課税入息實額，稅率為6%；另5萬元應課税入息實額，稅率為10%；另5萬元應課税入息實額，稅率為14%；其後稅率才是17%。

換言之，若撇除各項基本免稅額後，申請人應課税入息實額達到30萬元或以上，首20萬元需繳納1.6萬元稅項，剩餘10萬元按17%稅率計，則需繳1.7萬元，屆時若申請人享有10萬元租金免稅額，就可慳達1.7萬元。

四、最佳月租為8333或10000元

第四，由於最高租金免稅額為10萬元，申請人若要賺到盡以達到標準，即最佳月租預算為8,333元（10萬元除以12個月）；若以最高租金免稅額為12萬元計，則最佳月租預算為10,000元（12萬元除以12個月）。

