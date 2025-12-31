洪水橋5幅商業地 換地期限延至明年中

洪水橋/厦村新發展區第二階段原址換地，有5幅商業地(4宗申請個案)原址換地完成期限由今日截止，最新第二度延期至明年6月30日。

發展局回覆本報查詢時指，有關洪水橋/厦村新發展區第二期發展範圍內第32A區、第32B區、第32C區及第32D區的市中心商業用地原址換地申請，完成期限由原來今年3月底延長至今日（12月31日）。

由於有關土地業權人表示正與教育機構就潛在合作及擬建設施進行磋商，而此構思與政府擬將新發展區部分用地發展為大學教育城的方向吻合，故地政總署已應土地業權人要求，把原址換地申請的完成期限再延長6個月至2026年6月30日。

上述5幅商業用地，包括32A區、 32B區（合併2宗申請）、32C區及32D區，土地屬非工業用途，全屬商業用地，分別劃為「商業(1)」地帶及「商業(2)」地帶，用作辦公室、酒店、零售用途，涉及土地面積約6.34公頃，而發展局早前容許洪水橋站附近商業地加入住宅元素，上限為20%樓面，以便提供彈性，容納不同規模和組合發展，而有關改動須通過技術評估，並按機制向城規會申請許可。