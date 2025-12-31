寶峰限量加推招標 推1伙4房大宅

市況好轉，豪宅新盤均提速招標銷售，由泛海國際、德祥地產、資本策略合作發展的西半山寶峰昨日上載新銷售安排，限量推出1伙4房大宅作招標，為項目6樓B室，單位面積3773方呎，屬於4套房戶型。該單位招標期由周六（1月3日）上午11時開始，正午12時結束，為期1小時。

西半山寶峰昨日上載新銷售安排，推出1伙4房大宅招標。

畢架．金峰周五標售2伙

遠東發展的沙田大埔公路現樓新盤畢架．金峰新近亦上載銷售安排，落實於周五（1月2日）起招標發售2伙單位，包括1座8樓F室，單位面積1019方呎，為3房1套連梗廚及工人套房間隔；以及高一層的1座9樓F室，面積及間隔相同。

恒隆旗下跑馬地藍塘道23至39號項目就部署於明日招標推出35號A單位，共設3層，面積4571方呎，連1344方呎平台、393方呎庭院，以及131方呎天台，並設有按摩池。

項目屬同區罕有一手豪宅項目，提供16座半獨立式洋房及1座特色獨立洋房，每座洋房共有3層，配備車庫及私人電梯，月初曾以逾2.27億售出33號A單位。

此外，世茂旗下畢架山豪宅項目BEACON PEAK 1期於周五期會招標發售2座20樓A室，為面積1711方呎的4房雙套大宅，設私人升降機大堂。該盤昨日新錄1宗成交，售出2座10樓C室，面積1302方呎，為3房2套單位，以2330.58萬成交，呎價17900元。