Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

寶峰限量加推招標 推1伙4房大宅

樓市動向
更新時間：12:08 2025-12-31 HKT
發佈時間：12:08 2025-12-31 HKT

市況好轉，豪宅新盤均提速招標銷售，由泛海國際、德祥地產、資本策略合作發展的西半山寶峰昨日上載新銷售安排，限量推出1伙4房大宅作招標，為項目6樓B室，單位面積3773方呎，屬於4套房戶型。該單位招標期由周六（1月3日）上午11時開始，正午12時結束，為期1小時。

西半山寶峰昨日上載新銷售安排，推出1伙4房大宅招標。
西半山寶峰昨日上載新銷售安排，推出1伙4房大宅招標。

畢架．金峰周五標售2伙

遠東發展的沙田大埔公路現樓新盤畢架．金峰新近亦上載銷售安排，落實於周五（1月2日）起招標發售2伙單位，包括1座8樓F室，單位面積1019方呎，為3房1套連梗廚及工人套房間隔；以及高一層的1座9樓F室，面積及間隔相同。

恒隆旗下跑馬地藍塘道23至39號項目就部署於明日招標推出35號A單位，共設3層，面積4571方呎，連1344方呎平台、393方呎庭院，以及131方呎天台，並設有按摩池。

項目屬同區罕有一手豪宅項目，提供16座半獨立式洋房及1座特色獨立洋房，每座洋房共有3層，配備車庫及私人電梯，月初曾以逾2.27億售出33號A單位。

此外，世茂旗下畢架山豪宅項目BEACON PEAK 1期於周五期會招標發售2座20樓A室，為面積1711方呎的4房雙套大宅，設私人升降機大堂。該盤昨日新錄1宗成交，售出2座10樓C室，面積1302方呎，為3房2套單位，以2330.58萬成交，呎價17900元。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
4小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
21小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
17小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
13小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
12小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
14小時前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
3小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
19小時前
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-30 11:11 HKT