Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

富臨等觀塘項目申改裝院舍 規劃署拒反對意見

樓市動向
更新時間：12:05 2025-12-31 HKT
發佈時間：12:05 2025-12-31 HKT

城規會早前就《觀塘分區計劃大綱草圖》提出修訂，主要涉及富臨等持有的觀塘鴻圖道90號項目申請改裝社會福利設施，以提供120至180個牀位的殘疾人士院舍，而規劃署隨即展開相關法定規劃程序，城規會於申述期間收到33份申述，當中有逾90%屬支持意見。

收到33份申述

據文件顯示，城規會於申述期間收到33份有效申述，其中30份表示支持修訂項目，有2份沒有表達任何意見，而餘下1份屬反對申述；而在圖則法定展示期內，觀塘區議會議員獲悉，公眾人士可就有關修訂向城規會秘書提交申述。城規會沒有收到由觀塘區議會議員提交的任何申述。

城規會於申述期間收到33份申述，當中有逾90%屬支持意見。
城規會於申述期間收到33份申述，當中有逾90%屬支持意見。

有反對意見指，把有關用地改劃為「政府、機構或社區」地帶更為合適。殘疾人士院舍倘若設於商業地帶，易予人臨時性的印象，並預期日後有關建築物將重建為商業用途。

規劃署回應指，在「商業(3)」地帶加入「社會福利設施」，是回應申請人中所提出的建議。經考慮有關用地規劃意向、周邊環境、地盤情況、技術因素及部門意見後，規劃會局部同意把有關用地由「商業(1)」地帶及「其他指定用途」註明「商貿」地帶改劃為「商業(3)」地帶。擬議修訂主要為落實上述申請，並透過在「商業」地帶引入更大彈性，讓申請人在取得規劃許可後可於有關用地闢設殘疾人士院舍，故該署不接納上述反對申述。

資料顯示，上述項目地盤面積約5000方呎，現為9層高商業大廈，計劃改裝為社會福利設施等，當中地下改裝用作附屬辦公室，樓上1至5樓則為殘疾人士院舍、提供約120至180個牀位，而6至7樓則為附屬宿舍，整個項目涉及可建總樓面約42389方呎。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
4小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
21小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
17小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
13小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
12小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
14小時前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
3小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
19小時前
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-30 11:11 HKT