富臨等觀塘項目申改裝院舍 規劃署拒反對意見

城規會早前就《觀塘分區計劃大綱草圖》提出修訂，主要涉及富臨等持有的觀塘鴻圖道90號項目申請改裝社會福利設施，以提供120至180個牀位的殘疾人士院舍，而規劃署隨即展開相關法定規劃程序，城規會於申述期間收到33份申述，當中有逾90%屬支持意見。

收到33份申述

據文件顯示，城規會於申述期間收到33份有效申述，其中30份表示支持修訂項目，有2份沒有表達任何意見，而餘下1份屬反對申述；而在圖則法定展示期內，觀塘區議會議員獲悉，公眾人士可就有關修訂向城規會秘書提交申述。城規會沒有收到由觀塘區議會議員提交的任何申述。

有反對意見指，把有關用地改劃為「政府、機構或社區」地帶更為合適。殘疾人士院舍倘若設於商業地帶，易予人臨時性的印象，並預期日後有關建築物將重建為商業用途。

規劃署回應指，在「商業(3)」地帶加入「社會福利設施」，是回應申請人中所提出的建議。經考慮有關用地規劃意向、周邊環境、地盤情況、技術因素及部門意見後，規劃會局部同意把有關用地由「商業(1)」地帶及「其他指定用途」註明「商貿」地帶改劃為「商業(3)」地帶。擬議修訂主要為落實上述申請，並透過在「商業」地帶引入更大彈性，讓申請人在取得規劃許可後可於有關用地闢設殘疾人士院舍，故該署不接納上述反對申述。

資料顯示，上述項目地盤面積約5000方呎，現為9層高商業大廈，計劃改裝為社會福利設施等，當中地下改裝用作附屬辦公室，樓上1至5樓則為殘疾人士院舍、提供約120至180個牀位，而6至7樓則為附屬宿舍，整個項目涉及可建總樓面約42389方呎。