工廈累錄2140宗成交 中原：按年升27% 青衣清甜街全幢6.63億收購

今年下半年踏入減息周期，樓市復甦，同步帶動工廈交投氣氛轉好，中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，發展商採取降價促銷策略奏效，工廈一手銷情理想，推高工廈買賣表現，2025年第四季錄約454宗成交，全年累計錄約2140宗，較2024年升約27.3%。今年亦錄矚目成交，青衣清甜街4至6號全幢，由建華集團與北美基金博楓資產管理以約6.63億收購，並改裝發展冷鏈倉儲業務，預計2026年第三季啟用。

工廈一手銷情推高表現

然而，工廈價格仍然持續受壓，第四季錄金額約28億，按季回落約20.2%；全年總金額錄約147.4億，相較去年回落約17%。展望2026年，預料第一季可錄約500宗買賣，金額約36億，物業價格維持平穩，個別地區如黃竹坑、柴灣、觀塘有約5%回落空間。

青衣清甜街4至6號全幢由建華集團及博楓資產承接，作價6.63億。

黃竹坑等區價格料跌5%

劉氏指，由於工廈空置率持續高企，市場期待政府有機會重新檢討及增加工廈物業用途，並加快改裝工廈物業審批過程，提振工廈物業買賣，預期明年第二季工廈租金維持平穩至下跌5%水平，第一季租務成交可錄約1200宗。