Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

工廈累錄2140宗成交 中原：按年升27% 青衣清甜街全幢6.63億收購

樓市動向
更新時間：10:01 2025-12-31 HKT
發佈時間：10:01 2025-12-31 HKT

今年下半年踏入減息周期，樓市復甦，同步帶動工廈交投氣氛轉好，中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，發展商採取降價促銷策略奏效，工廈一手銷情理想，推高工廈買賣表現，2025年第四季錄約454宗成交，全年累計錄約2140宗，較2024年升約27.3%。今年亦錄矚目成交，青衣清甜街4至6號全幢，由建華集團與北美基金博楓資產管理以約6.63億收購，並改裝發展冷鏈倉儲業務，預計2026年第三季啟用。

工廈一手銷情推高表現

然而，工廈價格仍然持續受壓，第四季錄金額約28億，按季回落約20.2%；全年總金額錄約147.4億，相較去年回落約17%。展望2026年，預料第一季可錄約500宗買賣，金額約36億，物業價格維持平穩，個別地區如黃竹坑、柴灣、觀塘有約5%回落空間。

青衣清甜街4至6號全幢由建華集團及博楓資產承接，作價6.63億。
青衣清甜街4至6號全幢由建華集團及博楓資產承接，作價6.63億。

黃竹坑等區價格料跌5%

劉氏指，由於工廈空置率持續高企，市場期待政府有機會重新檢討及增加工廈物業用途，並加快改裝工廈物業審批過程，提振工廈物業買賣，預期明年第二季工廈租金維持平穩至下跌5%水平，第一季租務成交可錄約1200宗。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
10小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
14小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
18小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
11小時前
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
9小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
12小時前
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
影視圈
12小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
16小時前
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮
時事熱話
22小時前