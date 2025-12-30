Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗大埔道地舖4628萬售 財政司長法團承接

樓市動向
更新時間：10:41 2025-12-30 HKT
發佈時間：10:41 2025-12-30 HKT

政府在5年前撥款200億，供社署購置60個物業，以設立超過130項社福設施，早前已購入7項物業，最新為深水埗大埔道一個地舖，作價4628萬，至今政府暫購入8項物業。

李根興：車多人流少

深水埗大埔道61號AVA 61地下1、2、3、5及6舖，建築面積約3000方呎，由財政司長法團以4628萬承接，平均呎價15427元，該舖位交吉。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該舖位闊約50呎，深約30至50呎，實用約2000方呎，原業主盧華家族，為第一手發展商盤源。大埔道並不是消費段，車多人流少。

AVA 61位於九龍深水埗大埔道61號，於2020年3月落成，為單幢樓共提供138伙，設開放式至1房間隔，實用面積150至232方呎，步行至港鐵站需時約4分鐘。

深水埗大埔道61號AVA 61地下1、2、3、5及6舖，由財政司長法團以4628萬承接。
深水埗大埔道61號AVA 61地下1、2、3、5及6舖，由財政司長法團以4628萬承接。

上述物業為今年以來，政府購入的第3項物業，其他2項包括大角咀傲寓地舖及1樓商舖部分，今年9月以約9600萬易手，買家為財政司長法團。傲寓由市建局及其士合作發展，2021年入伙，業主於2022年將舖位放售，包括地下及1樓其中一部分商舖，連同層私人戶外平台空間，項目設有兩條內部樓梯及一部電梯，合共面積逾8000方呎，平均呎價1.2萬。

今年8月，政府購入商廈物業，佐敦渡船街38號建邦商業大廈2樓全層，面積約2879方呎，以約1600萬易手，平均呎價約5557元，為該廈近年呎價新低。

