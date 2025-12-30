永倫沽美銀頂層特色戶 作價1.98億 持貨16年升值1.23倍

永倫集團早前沽出金鐘美國銀行中心37樓頂樓全層特色戶，市場消息透露，土地註冊處登記價格為1.98億。

永倫沽貨 每呎18857元

金鐘美國銀行中心37樓全層，建築面積約10500方呎，另有兩個露天平台，以及4樓4044及4045號車位兩個單位，以易手價約1.98億計算，平均每呎18857元（不計平台及車位），物業交吉交易，永倫集團於2009年10月以8880萬購入該全層，平均呎價8457元，持貨16年帳面獲利逾1.092億，物業升值約1.23倍。

金鐘美國銀行中心37樓頂樓全層特色戶，成交價為1.98億。

永倫上月亦沽售美銀中心36樓全層，屬於鳳凰樓層，建築面積約13880方呎，連同4樓4083、4086及4094號三車位，註冊登記價為2.47064億，平均每呎17800元，同樣交吉交易，該集團於2006年11月以1.735億購入該全層，當時呎價1.25萬，持貨19年帳面獲利7356萬，物業升值42%。

業內人士表示，上述37樓特色戶，擁有露天空空間，成交呎價較鳳凰樓層36樓高，屬合理水平，該層特色戶能夠吸引一些喜歡大自然的用家。

永倫集團早前亦以2,730.6萬沽中環美國銀行中心高層單位，買家為電訊盈科前副主席袁天凡夫婦，該單位為35樓03室，面積1517方呎，以2730.6萬連醫生租約沽，呎價1.8萬。