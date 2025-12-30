Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

豪宅連環錄獲利成交 碧瑤灣中層連車位4038萬沽 持貨逾21年升約2.8倍

樓市動向
更新時間：10:20 2025-12-30 HKT
發佈時間：10:20 2025-12-30 HKT

豪宅新盤持續有承接，連帶二手豪宅亦連環錄成交，並且以獲利成交主導。市場消息透露，薄扶林碧瑤灣第48座一個中層單位，面積2488方呎，最新連一個車位以4038萬成交，呎價約16230元。原業主於2004年斥資1060萬購入上述單位，持貨逾21年轉售，帳面獲利2978萬，期內單位升值約2.8倍。

消息又稱，同區貝沙灣6期3座高層C室，面積1086方呎，新近以2438萬成交，呎價約22449元。翻查成交資料，原業主於2013年以2330萬購入上述單位，持貨逾12年轉售，帳面獲利約108萬，期內單位升值約4.6%。

世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角半山摩天大廈中層E室，面積1806方呎，議價後最終以2700萬成交，呎價約14950元，創屋苑今年呎價新高。

中原分行分區營業經理吳嘉權表示，火炭駿景園7座低層A室，面積1041方呎，議價後以1226萬成交，呎價約11777元。據了解，買家為同區客，而原業主於2010年以820萬購入單位，持貨約15年轉售，帳面獲利406萬，期內單位升值49.5%。

區內代理透露，大埔滌濤山一幢單號洋房，面積2717方呎，最新以3890萬售出，呎價約14317元。據了解，原業主於2009年斥資3500萬購入上述物業，持貨逾16年轉售，帳面獲利約390萬，期內單位升值逾11%。

不過，港置分行首席高級營業經理吳聲凱表示，何文田天鑄6座低層C室，面積約1363方呎，議價後以3250萬成交，呎價約23844元。資料顯示，原業主於2019年以約3850萬購入上述單位，是次轉售帳面蝕讓約600萬，期內單位跌價逾15%。

