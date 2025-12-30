威靈頓街全幢商住樓1.8億易手 現時月租約60萬 投資者承接 料回報4厘

近期大手物業買賣暢旺，全幢商住樓受捧，最新為中環威靈頓街一幢樓高12層的商住樓，以1.8億易手，平均呎價12944元，新買家為投資者，料回報約4厘。

中環威靈頓街108至110號全幢商住樓，樓高12層，包括14個住宅、4層商業樓層及地下1間地舖，總建築面積約13906方呎，以易手價1.8億計算，平均呎價12944元，物業地舖建築面積約1300方呎，由食肆承租，商業樓層以及住宅亦租出，現時月收合共約60萬，新買家料回報約4厘。

上述全幢物業鄰近半山行人電梯，由物業步行至中環或上環港鐵站，需時約5至7分鐘，物業於1980年2月落成，大廈設有升降機直通各樓層，業內人士表示，該物業地點佳，可塑性高，物業可作服務式住宅，吸引高質素白領，亦可打造成學生宿舍，吸引對居住有要求的學生，上述物業位於中環蘇豪區，是遊客必到地點，亦是本地客及外藉人士蒲點，附近食肆及消費行業多元化。

市場連錄全幢物業易手

今年市場不乏全幢商住樓買賣，主要位於九龍區，包括尖沙咀金巴利道80號全幢連賓館牌照，早前以1.1億沽，全幢1樓至12樓，提供45間客房，若改為學生宿舍，預期宿位可增至約150個，物業佔地面積約1897方呎，總建築面積19923方呎，平均呎價5521元。

佐敦新填地街98至104號甘霖大廈全幢，早前以約1.08億易手，呎價4644元，樓高17層，總樓面約23254方呎，地下連閣樓至3樓為商舖，其餘4樓至15樓則為住宅，每層一梯兩伙，合共提供24伙單位。

根據中原（工商舖）資料顯示，政府積極打造「留學香港」品牌，吸引大量學生來港升學，學生宿位需求成為商機，隨着政府於7月中旬推出「城中學舍計劃」，將全幢商住大廈及舊式商廈申改學生宿舍，成為新一波投資熱潮。在學生宿舍效應下，帶動2025年全年暫錄52宗全幢成交，涉資約150億，下半年佔大比數，共錄36宗全幢成交。