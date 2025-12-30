HIBOR料難重返1.5厘以下 轉用定息按揭慳錢 需留意4大要點｜曹德明
更新時間：06:00 2025-12-30 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-30 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-30 HKT
大型銀行於今年8月推出的定息按揭計劃，申請期限由原定今年12月31日延長至明年4月30日。相信不少置業人士會對此計劃感興趣。筆者將在本文中詳細講解該計劃的細節及注意事項。
定按息率為目前市場最低
上述定按計劃可提供3年期或5年期供買家選擇。兩種計劃的定息期內，按揭利率固定為2.73厘，並設有按揭現金回贈，定息期結束後，息率將以P-1.75厘計算（現時P為5厘）。該計劃吸引之處在於其為現時市場上最低的按揭利率。目前一般新造H按計劃封頂息率及P按計劃的按息均為3.25厘，即定按計劃可低出52點子。
假設貸款額為500萬元，貸款年期為30年，目前銀行普遍H按及P按計劃的息率為3.25厘，每月供款為21,760元；定按計劃的息率固定為2.73厘，相比之下，每月供款可減少1,401元（6.4%）至20,359元。
現時H按計劃普遍以H+1.3厘計算，即H按息率要低於定按的條件，是HIBOR跌穿1.43厘以下，實際按息才可低於定按計劃的2.73厘。然而，美息仍未大幅回落，目前本港銀行體系總結餘維持在539億港元水平，預計明年上半年HIBOR將徘徊於2厘至3厘之間。除非有更多資金流入香港，否則HIBOR短期內難以重返1.5厘以下水平。
定按不提供高存息戶口
相較之下，定按計劃可讓買家提早減息，即時節省更多利息開支，相信會有一定支持者。不過，有意選用上述定按計劃者，需注意以下4點：
第一，該計劃僅適用於一手及二手私人住宅物業，以及物業套現、轉按及加按貸款，故房委會及房協資助房屋不適用；
第二，貸款金額須介乎100萬至2,000萬元；
第三，計劃不提供高存息戶口；
第四，兩款定按的罰息期有所不同：3年期定按的罰息期為2年，5年期定按的罰息期為3年。
曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁
