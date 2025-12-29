Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀塘康寧道地舖放售 意向價1000萬 料回報約4.2厘

樓市動向
更新時間：11:02 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:02 2025-12-29 HKT

利嘉閣（工商舖）商舖部及投資部首席聯席董事陳頴嫻表示，觀塘康寧道25至41號金僑華廈地下9號地舖，建築面積約300方呎，意向價約1000萬，呎價約3.3萬。現由找換店承租，月租約3.5萬，料回報約4.2厘。她續稱，該舖位處區內核心地段，徒步至港鐵觀塘站約7分鐘。

觀塘康寧道25至41號金僑華廈地下9號地舖，意向價約1000萬。
觀塘康寧道25至41號金僑華廈地下9號地舖，意向價約1000萬。

英皇道舖意向每呎1.9萬

利嘉閣（工商舖）商業部及投資部聯席董事許建方表示，北角英皇道165至175號公主大廈地下1號、10至13號舖位，建築面積約2640方呎，意向價約5000萬，呎價約18939元。

許氏指，上述物業由茶餐廳承租，月租約17萬，若以意向價計算，料回報約4.1厘。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
20小時前
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
逛連鎖藥房遇「劇場式騙案」身旁突現大額現金錢包 內地女臨危不亂做對一事免中伏
生活百科
2025-12-28 10:30 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
18小時前
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路 港女術後滿地血跡極嚇人
05:50
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人
申訴熱話
4小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
2025-12-28 09:30 HKT
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
影視圈
2025-12-28 09:00 HKT
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
17小時前