觀塘康寧道地舖放售 意向價1000萬 料回報約4.2厘
更新時間：11:02 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:02 2025-12-29 HKT
利嘉閣（工商舖）商舖部及投資部首席聯席董事陳頴嫻表示，觀塘康寧道25至41號金僑華廈地下9號地舖，建築面積約300方呎，意向價約1000萬，呎價約3.3萬。現由找換店承租，月租約3.5萬，料回報約4.2厘。她續稱，該舖位處區內核心地段，徒步至港鐵觀塘站約7分鐘。
英皇道舖意向每呎1.9萬
利嘉閣（工商舖）商業部及投資部聯席董事許建方表示，北角英皇道165至175號公主大廈地下1號、10至13號舖位，建築面積約2640方呎，意向價約5000萬，呎價約18939元。
許氏指，上述物業由茶餐廳承租，月租約17萬，若以意向價計算，料回報約4.1厘。
