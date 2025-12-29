薄扶林置富花園高層3房戶每月2萬租出 呎租約34元

踏入傳統租務淡季，屋苑僅錄零星租賃個案。港置分行高級聯席董事郭詠詩表示，薄扶林置富花園1座一個極高層單位，面積約588方呎，屬3房間隔，單位以每月約2.1萬放租約2個月，獲外區家庭客洽租，議價後以每月2萬租出，呎租約34元。

GRAND MARINI呎租47元

美聯分行高級分區營業經理劉世華表示，將軍澳日出康城GRAND MARINI 2B座低層E室，面積約353方呎，屬1房間隔，最新以每月1.65萬租出，呎租約47元。租客於區內的中醫醫院工作，因屋苑交通便利，往返工作地點需時短，加上單位內籠新簇，因此決定承租。

祥益執行董事盤嘉茵表示，屯門龍成花園3座高層A室，面積623方呎，3房間隔，單位原以每月約1.68萬放租，議價後以每月1.66萬租出，呎租約26.6元。據了解，租客原本居於同區，由於搬遷方便及毋須重新適應環境，因此決定承租。

該行高級客戶經理陳阿麗表示，屯門兆禧苑A座中層8室，面積351方呎，1房間隔，單位原以每月1萬放租，議價後以每月9700元租出，呎租約27.6元。租客為區內客，於機場工作，因此首選附近有機場巴士乘坐的屋苑，加上業主有議價空間，因此決定承租。