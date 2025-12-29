指標屋苑估價12月「升多跌少」 南豐廣場漲逾5%最勁 4屋苑已連升6個月

樓市整體氣氛持續向好，銀行相應提高多個屋苑單位估價。根據本報追蹤20個指標屋苑單位估價，於12月出現「升多跌少」情況，屬連升7個月，有16個屋苑估價錄按月增加，上升幅度0.26%至5.46%，其中以將軍澳南豐廣場單位升幅最大。

16屋苑升幅0.26%至5.46%

今年12月有16個屋苑單位的銀行估價錄升幅，幅度約0.26%至5.46%，雖然對比上月有18個屋苑錄得升幅稍微減少，不過整體升幅就與上月維持相若水平。另一方面，有2個屋苑單位估價錄得下跌，按月減幅分別0.08%及2.08%，而月內有2個屋苑單位按月估價維持不變。

當中位於將軍澳南豐廣場的6座低層A室，面積697方呎，最新估價為773萬，按月彈升40萬，升幅約5.46%，為本月估價升幅最明顯單位，其估價更連升兩個月，累漲逾8.4%，並躍升至近年新高水平。

太古城估價升約3%排第二

按月升幅第2大的屋苑單位為鰂魚涌太古城海景花園39座美菊閣中低層B室，面積1,021方呎，估價由上月的1,928萬增加56萬，至本月的1,984萬，按月增幅為2.9%。翻查過往估價，該單位曾於今年5月跌至1,674萬的近年低位，對比最新估價少310萬，相差幅度約18.5%。

沙田第一城6個月累升14%

值得一提的是，有4個屋苑單位估價從今年6月起就保持升勢，至今已屬「六連升」，為鴨脷洲海怡半島、九龍灣德福花園、荃灣中心及沙田第一城，其中沙田第一城20座中層C室，面積327方呎，估價由6月的407萬，前後增加57萬或14%至本月的464萬。

嘉湖山莊及美孚新邨估價跌

在20大屋苑中，有2個屋苑的估價錄按月減少，其中天水圍嘉湖山莊3期翠湖居5座低層E室「由升轉跌」，單位面積458方呎，最新於12月的估價為377萬，相較11月時的385萬跌8萬，或約2.08%。

此外，荔枝角美孚新邨百老滙街22號中層A室，單位面積1,000方呎，估價就由11月的1,189萬，輕微減少1萬至最新的1,188萬，跌幅約0.08%。

至於月內有2個屋苑單位估價，按月保持不變，其中北角和富中心10座低層A室，面積1,335方呎，估價從10月起連續3個月保持於1,913萬。東涌映灣園2期6座低層A室估價，就於11月及12月均維持於807萬。

