Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中細價屋苑主導二手市場 康山花園2房連租約565萬成交

樓市動向
更新時間：09:23 2025-12-28 HKT
發佈時間：09:23 2025-12-28 HKT

美聯高級董事布少明指出，近期為傳統樓市淡季，市場交投料較平日放緩約1至3成，不過對比往年同期交投量有所上調。現時市場仍受中細價屋苑作主導，而買家則持續主要以年輕上車客及長線收租投資客為主，換樓客則轉投800萬以上物業。

中原分行高級資深分區營業經理張略欣表示，鰂魚涌康山花園1座低層D室，面積484方呎，屬2房間隔，連租約以565萬（自由市場價）成交，呎價約11,674元。新買家為投資客，見價格合適即決定入市作收租用。按單位現時租約1.9萬計，租金回報約4厘。原業主於2011年以408萬（自由市場價）購入，帳面獲利157萬或升值38.5%。

康怡花園538萬易手

利嘉閣分行聯席董事吳玉蘭稱，鰂魚涌康怡花園A座低層11室，面積約502方呎，獲區內客睇樓後即時進行洽購，議價後以538萬成交，呎價約10,717元。原業主在1998年以約415萬買入單位，帳面獲利約123萬或29.6%。

二手成交速遞
二手成交速遞

弦海特色單位逾426萬沽

祥益區域董事黃慶德指，屯門弦海一個平台特色單位，面積298方呎，附連174方呎平台，以426.8萬連租約成交，呎價約14,322元；新買家原計劃在區內物色租盤，考慮現時樓價仍然低水，決定轉租為買，由於上述單位仍然有租客租住中，新買家在未有睇樓情況下，只看相片便決定購入。

御皇庭403萬沽出

利嘉閣分行高級經理羅富欽稱，上水御皇庭1座中層A室，面積約372方呎，議價後以403萬成交，呎價約10,833元。原業主於2009年以約147萬買入單位，帳面獲利約256萬或升值約1.7倍。

世紀21奇豐分行助理區域營業董事黎健峯說，馬鞍山雅濤居1座中層C室，面積696方呎，累減47萬至813萬成交，呎價11,681元。原業主於1998年以490萬購入，持貨27年至今轉售，帳面獲利約323萬或65.9%。
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
15小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
15小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
23小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
10小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
2025-12-27 10:00 HKT
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
14小時前
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債 被法院「限制消費」 認經濟能力不足無力償還
27歲一線男星驚傳孭逾千萬巨債  被法院「限制消費」  認經濟能力不足無力償還
影視圈
11小時前
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
影視圈
14小時前
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲茶點心「呃秤」引熱議 份量變少4粒變3粒 腸粉呃得最蠱惑 網民點出一問題更勞氣
飲食
20小時前
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
2025-12-27 09:00 HKT