中細價屋苑主導二手市場 康山花園2房連租約565萬成交

美聯高級董事布少明指出，近期為傳統樓市淡季，市場交投料較平日放緩約1至3成，不過對比往年同期交投量有所上調。現時市場仍受中細價屋苑作主導，而買家則持續主要以年輕上車客及長線收租投資客為主，換樓客則轉投800萬以上物業。

中原分行高級資深分區營業經理張略欣表示，鰂魚涌康山花園1座低層D室，面積484方呎，屬2房間隔，連租約以565萬（自由市場價）成交，呎價約11,674元。新買家為投資客，見價格合適即決定入市作收租用。按單位現時租約1.9萬計，租金回報約4厘。原業主於2011年以408萬（自由市場價）購入，帳面獲利157萬或升值38.5%。

康怡花園538萬易手

利嘉閣分行聯席董事吳玉蘭稱，鰂魚涌康怡花園A座低層11室，面積約502方呎，獲區內客睇樓後即時進行洽購，議價後以538萬成交，呎價約10,717元。原業主在1998年以約415萬買入單位，帳面獲利約123萬或29.6%。

二手成交速遞

弦海特色單位逾426萬沽

祥益區域董事黃慶德指，屯門弦海一個平台特色單位，面積298方呎，附連174方呎平台，以426.8萬連租約成交，呎價約14,322元；新買家原計劃在區內物色租盤，考慮現時樓價仍然低水，決定轉租為買，由於上述單位仍然有租客租住中，新買家在未有睇樓情況下，只看相片便決定購入。

御皇庭403萬沽出

利嘉閣分行高級經理羅富欽稱，上水御皇庭1座中層A室，面積約372方呎，議價後以403萬成交，呎價約10,833元。原業主於2009年以約147萬買入單位，帳面獲利約256萬或升值約1.7倍。

世紀21奇豐分行助理區域營業董事黎健峯說，馬鞍山雅濤居1座中層C室，面積696方呎，累減47萬至813萬成交，呎價11,681元。原業主於1998年以490萬購入，持貨27年至今轉售，帳面獲利約323萬或65.9%。

