豪宅明年看高一線料升幅約10% 英皇方文彬：壽臣山15號維持市價推盤策略

新盤今年大額成交持續，英皇旗下港島南區洋房項目壽臣山15號推售至今，套現超過48億，銷情相當不俗，雖然樓市顯著回升，英皇地產方文彬表示，項目未來推售策略仍維持以市價水平推售，今年豪宅樓價表現理想，逾億超級豪宅更看高一線，預計未來一年將有10%升幅以上。

記者 譚達成

英皇地產顧問方文彬接受本報專訪時表示，壽臣山15號今年先後售出2座洋房，本月中以2.8986億售出15號洋房，洋房面積4831方呎，折合呎價約6萬；而6號洋房則於9月以5.7895億售出，洋房面積9550方呎，呎價60623元，合計套現超過8.68億，項目推售至今，累積已售出9座洋房，總套現金額超過48億，成績理想。

方文彬預料超級豪宅將再度成為市場資金的重要投資資產之一。( 何家豪 攝)

方文彬續稱，項目共設有15座洋房，尚餘洋房將繼續以市場價策略推售。今年樓市在多項利好因素支持下，有不俗的表現，方文彬指出，利好豪宅的因素包括今年9月《施政報告》中大幅優化了「新資本投資者入境計劃」，將投資移民購買住宅物業門檻從5000萬降至3000萬，本港銀行9月開始跟隨美聯儲局連環減息2次，對整體樓市均有刺激作用，對豪宅交投亦有推動作用。

超級豪宅將跑贏大市

方文彬續稱，在利好因素推動下，大額成交頻現，豪宅新盤亦逾億成交個案屢見不鮮，尤以下半年交投情況更顯著，單是下半年逾億的一手豪宅新盤成交金額涉及資金高達逾百億，逾億成交個案及總金額較上半年升逾1倍及逾1.6倍，不少超級豪宅買家更早著先機偷步入市，預計這個趨勢將延續至明年，未來一年超級豪宅市場亦將會跑贏大市，樓價升幅在10%以上。

豪宅交投受到股市的影響較大，方文彬指出，今年股市表現相當理想，IPO表現更名列世界前茅，造就財富效應，亦可推動豪宅需求，料超級豪宅將再度成為市場資金的重要投資資產之一，中原城市領先指數較4年前歷史高位有25.25%差距，在樓價現階段仍然升幅有限，目前是買家最好的入市時間來趁低吸納。

南區山頂屬傳統豪宅地段重鎮，方文彬稱，壽臣山鄰近多個富豪會所，區內住宅密度低、私隱度高，故吸納一眾名人及富商聚居；而當區全新供應罕有，預計區內樓價於未來可以繼續上揚。

目前是最好入市時間

壽臣山15號共設有15座洋房，面積介乎3727至12073平方呎，當中最矚目為面積逾10000平方呎的洋房，共有2伙，其中面積最大的2號洋房，面積12073平方呎，設有私人花園、天台、並設有私人升降機、泳池及健身室，洋房於去年10月以8.45億連車位售出，呎價高見69991元。

壽臣山15號維持以市價推售，項目開放全新示範洋房，包括9號及15號屋，面積3727及4831方呎，均為4套房間隔，設有花園及天台，並設有私人升降機及泳池，氣派十足。

預計南區樓價繼續上揚

「十五五」即將展開，方文彬稱，支持香港建國際創新創科中心，打造高端人才集聚高地，凸顯本港獨立地理優勢，本港將成為不少創科人士、科企實業家的定居地，壽臣山15號最近亦相繼錄得不少創科企業家參觀示範單位，屬項目鎖定的重要客源之一。

半山堅道項目 主打2房戶型 部署明年推售

英皇今年售樓成績不俗，壽臣山15號洋房項目較早前連沽2座洋房，涉額逾8.68億，以及今年9月推售西半山the MVP，不足2個月沽清全數117伙最為矚目，集團計劃明年推售半山堅道項目，主打2房戶型。

集團今年推盤成績理想，9月份推出the MVP發售，先以招標形式打頭陣，即獲大手客以2.66億連2個車位掃入29及30樓A室特色戶，面積為2961及2990方呎，呎價高見44698元。

隨後再以價單方式發售，項目不足2個月，全數117伙已沽清，為發展商套現逾24.8億，其中位於28樓A室，面積1469方呎，為3房連雙套房間隔，以6794.07萬連1個車位獲承接，呎價高見46250元，創項目新高。

今年推盤成績除壽臣山15號洋房項目及the MVP外，同系位於屯門的洋房項目畔海亦連沽4座洋房，涉額逾2.14億，售出單位亦包括半山捌號、香港仔澄天等，令集團今年至今售出單位已超過150伙，總套現金額超過37.3億。