盤點2025十件地產大事 SIERRA SEA成一手住宅票王 名人紛入市 樓價轉勢見升

回顧過去的一年，香港樓市扭轉頹勢回穩向好，受惠美國減息及發展商低價推盤等因素，一手新盤全年累售逾2萬宗，較2019年的歷史高位多出約1200宗，按年飆升逾26%。與此同時，差估署樓價指數連升5個月，租金指數更突破2019年高位創歷史新高，同時北水流入持續，普通話拼音買家成交雙雙創新高，佔一手市場總成交逾三成。《星島頭條》則為大家整理出十大地產事件，讓讀者回顧樓市大事之餘，也為新一年作好準備。

1. 一手新盤全年累售逾2萬宗 樓市再現「北水」熱潮

受惠美國減息，加上發展商低市價推盤刺激成交等多項利好因素，今年新盤交投料突破2萬宗，創《一手住宅物業銷售條例》實施約12年以來，新盤成交首次突破2萬宗紀錄。對比2019年歷史高位的逾1.87萬宗舊紀錄，更多出約逾1200宗，並將舊紀錄推高約6%；而且去比去年的1.58萬宗，按年更升逾26%。

相關文章：新盤年內交投量首破2萬宗 房策及減息帶動創《一手新例》後新高

回顧今年銷情最火熱的新盤，要數到新地的西沙SIERRA SEA，該盤在5月次輪銷售時收4.3萬票，榮登全港歷來一手住宅票王。該盤今年合共售出約1,542伙，吸金逾82億元，成為年內銷售單位數最多的新盤。

西沙SIERRA SEA，該盤在5月次輪銷售時收4.3萬票，榮登全港歷來一手住宅票王。

相關文章：SIERRA SEA截收4.2萬票膺史上票王 超額逾144倍 明價單推288伙 業界料「西餅客」或再現

內地買家繼續鍾情新盤，有統計指，普通話拼音買家佔一手市場總成交逾三成。據中原早前統計，今年首11個月以普通話拼音登記的買家，成交宗數達12550宗，涉及金額1256億，雙雙創歷史新高，預計今年全年成交量及金額，有望挑戰1.38萬及1380億。單計11月，一手市場普通話拼音買家錄576宗成交，佔整體一手成交1745宗的33%，涉資93.4億。

相關文章：內地買家今年首11個月錄1.25萬宗成交 涉1256億 成交量及金額雙創新高

2. 名人紛入市 小斯逾億購海璇

樓市向好，名人入市消息持續，較矚目的包括鷹君（041）羅嘉瑞家族或相關人士近半年斥近4.5億元於市場買入多個住宅單位，包括6月及7月連掃港島及新界共15個鐵路新盤單位，交易金額達逾2.28億元；8月以5300萬掃柏傲莊4伙；12月再以購入大坑道豪宅新盤「峻譽．渣甸山」5伙連兩個車位，涉約1.17億元。

此外，施永青及旗下基金自今年10月下旬起已先後買入何文田瑜一第IA期瑜一．天海、大角咀柏景灣及同區帝景海灣等共6伙，總入市金額逾9314萬元。另一矚目成交則是著名信用卡KOL小斯今年11月斥1.368億元購入新地北角海璇II一伙高層平台特色戶連雙車位，呎價64,589元，成交價和呎價均創項目新高。

小斯今年11月斥1.368億元購入新地北角海璇II一伙高層平台特色戶連雙車位。

相關文章：旅遊KOL小斯豪擲逾億入市 獲譽最賺錢網紅 鍾情北角大發展商維港盤

3. 商廈市道復甦 內企紛入駐商業區

本港商用物業市場持續復甦，當中內地巨企入市最受注目。阿里巴巴（9988）10月以70億元購入銅鑼灣港島壹號中心作總部；京東（9618）12月斥資35億港元收購香港中環建行大廈50%權益；京東今年11月率先進駐中環，以月租逾33萬元租用怡和大廈，租約逾3年，旗下公司則斥18億元購石門利豐中心全幢。本地企業方面，港交所（388）今年4月以63億元購入交易廣場14.7萬呎辦公室。

京東（9618）12月斥資35億港元收購香港中環建行大廈50%權益。

相關文章：

阿里螞蟻72億元購港島壹號中心 將作香港總部 蔡崇信：對港經濟營商環境充滿信心

中資加速投資香港 京東近35億購中環商廈業權 集團︰始終看好在香港發展

4.100元印花稅擴至400萬樓 引爆細價樓銷情

政府於今年2月《財政預算案》中，將100元印花稅適用樓價範圍，由300萬擴大至400萬元，樓市氣氛隨即升溫，刺激細價樓價量齊升。今年截至12月15日，400萬元以下一手登記激增78%至約2,202宗，二手升29%至13,155宗。不少投資者亦趁機入市掃細價樓，人稱「Ken Sir」的物業投資者呂宇健多次入市短炒荃灣細價樓，他曾向《星島頭條》表示，若單位較銀行估價低水10％便會購入短炒。

100元印花稅適用樓價範圍，由300萬擴大至400萬元，樓市氣氛隨即升溫，刺激細價樓價量齊升。

相關文章：細價樓成「火車頭」首8個月逾1.2萬宗 受惠「4球」以下付100元稅刺激 交投量按年升21%

5. 減息周期重啟 負資產宗數銳減

今年樓價重拾升軌，差估署樓價指數6月起升勢持續，已連升5個月，9月樓價指數報293.1點，超越去年12月289.2，令全年樓價倒升1.52%，10月樓價指數再度攀升至294.3，令今年首10個月，樓價升幅增至1.76%，一洗自2021年後連跌3年的頹勢。

差估署樓價指數6月起升勢持續，已連升5個月。

息口走勢是帶動樓市向好的其中一個主要因素，上半年美國聯儲局多次議息均維持利率不變，但4月資金顯著流入本港，令拆息回落，更一度跌至1厘以下。及至9月，美國重啟減息，率先調低息率0.25厘，本地銀行隨即跟隨，下調最優惠利率0.125厘，11月本地銀行再度跟隨美國下調最優惠利率0.125厘，兩度合共減息0.25厘後，最優惠利率重返加息周期前水平，供樓負擔進一步減少。

樓價回升亦令負資產宗數銳減，截至今年第三季末，負資產住宅按揭貸款宗數31449宗，按季減少17%，創近5季新低；涉及金額1,568億元則減少17.6%。

相關文章：差估署樓價指數連升5個月 按月升0.41% 創15個月新高

6. 放寬投資移民買樓門檻至3000萬

今年提前於9月中公布的《施政報告》，將投資移民購買住宅的成交價門檻，由5000萬降低至3000萬元，雖然計算入總投資額仍維持1000萬，但非住宅物業納入計算總額則由1000萬調升至1500萬元，為樓市尤其是豪宅市道添上新動力。有統計指，今年截至12月23日，過億元的樓市成交暫錄97宗，涉及總金額逾220億元。太古地產（1972）日前公布旗下南區豪宅項目深水灣道6號整個項目以22億元售出，涉及兩幢獨立屋，是近3年以來最大宗新盤成交，市傳買家為內地富豪。

有統計指，今年截至12月23日，過億元的樓市成交暫錄97宗，涉及總金額逾220億元。

相關文章：放寬投資移民「滿月」 樓價3000萬新盤成交增24% 西半山啟德最多 普通話拼音客佔逾三成

7.租金指數破頂 「供平過租」更顯著

人才計劃、內地生租樓需求持續，進一步推升住宅租金，收租回報勝過銀行定存。差估署租金指數連升10個月，今年9月升至200.2點，打破2019年8月200.1點的高位，創歷史新高水平，在供樓負擔下降，租金持續上升，令「供平過租」情況更為顯著，吸引用家入市，同時亦令投資客相繼出動購貨。

在供樓負擔下降，租金持續上升，令「供平過租」情況更為顯著。

相關文章：專才及內地生湧港 租金指數「十連漲」 創6年新高 一類單位升最多

8. 宏福苑火災 影響舊樓信心

大埔宏福苑五級大火奪去161條人命，燒毀7幢大廈，是香港有史以來最嚴重的住宅大火災難。大火令社會關注樓宇管理、舊樓大維修工程，以及懷疑圍標的問題。發展局局長甯漢豪承認制度確實存在空子讓違規者有機可乘。另外有分析指，今次大火將令市場重新審視舊樓的安全與價值，例如未來舊樓的保險費及管理成本或會進一步上升，令投資者卻步，用家亦可能更追捧新樓，或令舊樓及新樓樓價此消彼長。

未來舊樓的保險費及管理成本或會進一步上升，令投資者卻步，用家亦可能更追捧新樓，或令舊樓及新樓樓價此消彼長。

相關文章：

大埔宏福苑五級火｜本港逾6成自置物業已供滿 業主應否自行購火險？保聯：投保非只為按揭

大廈混凝土能承受800度高溫 工程師料宏福苑結構未嚴重受損 惟居民短期未能重返「勘查至少半年」

9. 政府年內批6地

本港經濟持續復甦，樓價止跌回升下，財團亦積極增加土儲，今年政府先後售出6幅地皮，連同「一鐵一局」及私人項目補地價等收益，估計為庫房進帳約149.74億，結束連跌3年的跌勢，按年增加約79.92億或1.1倍。政府今年來自賣地表收入錄約84.72億，按年急增約67.29億或3.9倍。年內批出4幅住宅地，最貴為11月中旬荃灣永順街與德士古道交界住宅地，由華懋以24.75億擊敗其餘8財團奪標，每呎樓面地價約5,692元，創該區地價新高紀錄，並較市場估值上限價更高出約26.5%。

年內批出4幅住宅地，最貴為11月中旬荃灣永順街與德士古道交界住宅地，由華懋以24.75億擊敗其餘8財團奪標。

相關文章：政府賣地為庫房進帳149億 按年大增逾倍 新地年內連奪3項目

10.北部都會區加速發展 明日大嶼暫緩

政府全力加速推進北部都會區建設，「明日大嶼」則宣告暫緩。發展局局長甯漢豪9月以書面回覆立法會議員提問時表示，政府目前沒有為交椅洲項目制訂推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內開展。

北部都會區發展則如火如荼進行，9月施政報告宣布成立「北部都會區發展委員會」。

另一方面，北部都會區發展則如火如荼進行，9月施政報告宣布成立「北部都會區發展委員會」，由行政長官擔任主席，提升決策層級，政府將簡化行政程序，引入專門法規吸引企業入駐。新田科技城11月設「平台公司」，聯合市場力量共同參與開發。河套創科園香港園區則在12月22日正式開園，已吸引逾60家企業和機構陸續進駐。

相關文章：

施政報告2025｜成立北都發展委員會 下設3工作組 訂專屬法律、制訂優惠政策包

梁志堅籲北都發展按部就班 僅靠本地不足 宜吸中東等外資 「政府要帶頭做」｜星島地產論壇