中細價屋苑頻獲承接 康怡3房獲租客垂青758萬成交

近月樓價租金齊升，中細價屋苑頻獲承接，有租客擔心遲買更貴，加快「轉租為買」步伐。美聯首席高級營業經理蔡玉峰表示，鰂魚涌康怡花園F座高層12室，面積約596方呎，為3房間隔，獲同區租客垂青，趁新年前加快入市成為業主。單位成交價758萬，呎價約12718元。

康怡3房每呎1.27萬易手

蔡玉峰指出，上述成交單位處於「上康怡」，原業主近期開價約800萬，獲同區租客鍾情，議價後以758萬成交。原業主於2012年3月以約625萬購入上述物業，是次轉手帳面獲利約133萬，物業期內升值約21%。

康怡花園一個3房單位獲租客垂青斥758萬購入升級做業主。

新葵芳花園成交價518萬

中原分行經理李大錦就指出，葵涌新葵芳花園B座高層3室，面積408方呎，屬於2房間隔，原叫價538萬，減價20萬後以518萬成交，呎價12696元。買家為區內租客，見接連減息後供樓較划算，故轉租為買。據了解，原業主於2015年以485萬買入上述單位，持貨約10年，帳面獲利33萬，單位升值6.8%。

中原高級分行經理姚枝榮另表示，火炭星凱．堤岸3座高層E室，面積348方呎，1房間隔，區內租客以630萬承接，呎價18103元。據了解，原業主於2024年以約706萬購入單位，持貨1年，是次易手帳面蝕76萬，單位期內貶值約10.8%。

此外，祥益區域董事黃慶德說，屯門兆山苑J座低層7室，面積546方呎，2房戶型，獲外區換樓客垂青，為住近家人方便照應，以325萬（自由市場價）購入上址自住，呎價為5952元。